LuisFer Hoyos regresó a MasterChef Celebrity y reveló la razón de su ausencia

El actor LuisFer Hoyos volvió a MasterChef Celebrity y contó la verdad detrás de haber faltado por tantos días.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
LuisFer Hoyos regresó a MasterChef Celebrity
LuisFer Hoyos de nuevo MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor LuisFer Hoyos regresó a MasterChef Celebrityluego de varios días de ausencia, que ocasionaron diversas reacciones al respecto.

¿Cómo fue el regreso de LuirFer Hoyos a MasterChef Celebrity?

En el capítulo de este viernes 26 de septiembre, el actor apareció muy feliz y emocionado de regresar a la cocina más grande del mundo tras haberse ausentado en varios retos.

LuisFer Hoyos de nuevo en MasterChef Celebrity

La presentadora Claudia Bahamón, que también estuvo ausente por algunos días, le dio la bienvenida y este saludó a todos sus compañeros.

Durante sus abrazos con los demás compañeros, el chef Nicolás Zubiría bromeó señalando que eran los abrazos de Judas debido a que muchos de sus compañeros no querían que él regresara a la competencia.

¿Por qué faltó LuisFer Hoyos a MasterChef Celebrity?

El actor fue interrogado sobre las razones de su ausencia, a lo que él señaló que fue por temas de salud.

Razón de la ausencia de LuisFer Hoyos en MasterChef Celebrity

"Me dio COVID-19, nunca pensé que me fuera a dar tan duro, nunca me había dado, me cogió y me tumbó, quitó la pila completamente", señaló.

Claudia Bahamón le detalló que muchos pensaron que estaba de "parranda" o "estudiando", por lo que él señaló que no le afectaban dichos comentarios.

"Lo que piensen mis compañeros en qué estoy o no estoy me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie", dijo.

¿Qué castigo recibió LuisFer Hoyos tras regresar a MasterChef Celebrity?

El actor tuvo que regresar con delantal negro, el cual podrá quitarse si se llega a salvar en los próximos retos, de lo contrario tendrá que ir a reto de eliminación y quedar en riesgo de abandonar el juego.

Es importante señalar que, el actor no fue el único en ausentarse, pues la locutora Valentina Taguado también faltó unos días por la misma razón, por lo que, también llegó con delantal negro.

Los participantes siguen dando lo mejor de ellos y se preparan para lograr entrar al anhelado top 10 de MasterChef Celebrity 2025, donde el más reciente eliminado fue el actor Nicolás Montero tras no convencer a los jurados con su preparación.

