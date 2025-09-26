Jorge Herrera volverá a MasterChef Celebrity, así fue la votación para el reintegro

Al iniciar un nuevo ciclo en MasterChef Celebrity, los participantes recibieron una noticia que nadie esperaba.

¿Por qué habrá reintegro de un eliminado en MasterChef Celebrity?

Luego del reciente reto de eliminación en el que el actor Nicolás Montero abandonó la competencia, la presentadora Claudia Bahamón, que estuvo ausente por varios días tras afecciones de salud, reveló que se abrirá la posibilidad de un reintegro.

La presentadora explicó a las celebridades que uno de los exparticipantes tendrá la opción de regresar y que la decisión la tomarán ellos a través de una votación.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Así habría reaccionado Juan David Tejada al chat que reveló Aida Victoria Merlano

¿Cómo se elogió el reintegro de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón informó que habían cinco opciones de sus excompañeros eliminados para volver al juego, por lo que, debían elegir entre ellos.

Los opcionados eran: Jorge Herrera, Valeria, Luly Bossa, Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil.

Las celebridades hicieron su respectiva votación por medio de un papel en el que escribieron el nombre del exparticipante que querían que regresara.

Jorge Herrera fue el ganador tras obtener 6 votos, Valeria obtuvo 4 votos, Luly Bossa 1 voto, Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil 0 votos.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

¿Quiénes siguen en MasterChef Celebrity?

El actor llegará a competir con Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Patty Grisales, David Sanín, Alejandra Ávila, Pichingo, Michelle, Carolina Sabino y Luisfer Hoyos, con quienes luchará por ese anhelado cupo al top 10.

Muchos de ellos señalaron que votaron por él por el gran aprecio que lograron tener hacia él tras conocerlo en el juego, mientras que otros no dudaron en confesar que lo hicieron estratégicamente, pues sentían que si votaban por los demás eliminados podían retornar un buen competidor y ponerse en riesgo.

¿Cuándo regresará Jorge Herrera a MasterChef Celebrity?

Por ahora, se desconoce la fecha en la que el actor volverá a demostrar su talento en la cocina de MasterChef Celebrity.

Por lo pronto varios seguidores del actor se han mostrado muy felices de verlo nuevamente en la competencia con sus particulares opiniones sobre sus compañeros y sus preparaciones, con las que tanto asombraba a los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.