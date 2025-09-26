Estas son las celebridades que el público de MasterChef Celebrity quiere que reingresen: 5 en lista

En MasterChef Celebrity, 10 años, cualquier cosa puede pasar. Es por ello que se dio el anuncio de que va a haber un reintegro en la competencia de cocina transmitida por el Canal RCN.

Tal como se mencionó, un exparticipante va a volver a tener la oportunidad de pisar de nuevo el set de grabación de MasterChef Celebrity. En los adelantos, la presentadora Claudia Bahamón informó que las mismas celebridades son las encargadas de votar.

¿Quiénes son los exparticipantes para elegir el reingreso a MasterChef Celebrity?

Como la producción culinaria lleva 10 años, se trata de una propuesta diferente que tiene al público hablando y reaccionado sin parar en las redes sociales.

Nicolás de Zubiría, Claudia Bahamón, Belén Alonso, Jorge Rausch, respectivamente

En total, son 11 exparticipantes que tienen la posibilidad de volver a MasterChef Celebrity, en un momento crucial porque falta poco para que se defina el selecto top 10 de esta temporada 2025.

Las celebridades que fueron eliminadas y tienen el chance de reingresar son: Nicolás Montero, Caterin Escobar, Valeria Aguilar, Julián Zuluaga, Jorge Herrera, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Yepes, René Higuita, Rodrigo Candamil o Yesenia Valencia.

Es decir, aunque Yesenia decidió renunciar a MasterChef, también está entre las opciones. Entretanto, el resto fueron eliminados.

¿Quiénes son las celebridades que el público quiere que regresen a MasterChef Celebrity?

Aunque son los mismos participantes los que van a tomar la decisión final, el público de MasterChef Celebrity es sumamente importante. En ese orden de ideas, a través de un post en Instagram, los seguidores del programa de cocina hicieron sus propios votos.

"¡Reingreso en MasterChef Celebrity Colombia! Las celebridades tienen una decisión muy importante que tomar. Si estuviera en sus manos, ¿a quién reingresarían a MasterChef Celebrity?", se lee en el post.

Habrá reintegro en MasterChef Celebrity, 10 años

En efecto, son varios los nombres de las celebridades que resuenan por parte del querido público de MasterChef, los más mencionados en los comentarios para que reingresen a la cocina más importante del mundo son:

La actriz Caterin Escobar. La comediante Valeria Aguilar. El exarquero de la Selección, René Higuita. El actor Nicolás Montero. El actor Jorge Herrera.

Queda por esperar cuál es la decisión que van a tomar los participantes para el reintegro en MasterChef Celebrity, 10 años. Revive todos los capítulos en la app del Canal RCN, clic aquí.