Camarógrafo cae en frente de Shakira y la reacción de la cantante es criticada en redes

La cantante Shakira recibió múltiples críticas de sus seguidores por la reacción que tuvo ante la caída del camarógrafo.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Camarógrafo de Shakira sufre caída en vivo.
La rección de Shakira ante la caída de su camarógrafo causa debate en redes sociales. (Foto Canal RCN)

En uno de sus conciertos de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, la cantante colombiana Shakira vivió un imprevisto mientras hacia la pasarela que es ya marca registrada en sus presentaciones para llegar al escenario.

Y es que, durante el recorrido, uno de los camarógrafos sufrió una aparatosa caída mientras intentaba seguir los pasos de la artista, sin embargo, la polémica no se generó por ese suceso, sino por la actitud displicente de Shakira con el hombre.

¿Por qué la actitud de Shakira generó tanta polémica?

En el video, que se hizo viral rápidamente, se puede observar como la cantante pasa por el lado de su camarógrafo que se encuentra en el piso casi que, sin determinarlo. La reacción fue mal vista por muchos de los internautas que no escatimaron esfuerzo para criticarla.

Aunque un asistente de producción llegó para solucionar el problema de inmediato, los asistentes quedaron sorprendidos porque Shakira siguió su presentación como si nada.

Shakira rompe record de asistencia en México.
Shakira es criticada por su actitud frente a la caída de su camarógrafo. (Foto Canal RCN)

La reacción de la cantante generó un intenso debate entre sus seguidores, mientras unos la apoyan y creen que actuó de la manera más profesional posible, otros la critican por poner por encima de la salud de los integrantes de su equipo el espectáculo.

Entre tanto, la cantante colombiana y su equipo de trabajo no se han pronunciado sobre la caída ni el estado de salud del camarógrafo, quien fue auxiliado rápidamente por otras personas del staff.

Shakira causa revuelo en redes por actitud con su camarógrafo.
Shakira recauda más de 250 millones de dólares en lo que va de su gira musical (Foto Canal RCN)

¿El incidente del camarógrafo afecta la gira “Las mujeres ya no lloran”?

La gira Las mujeres ya no lloran World Tour ha sido, sin duda, uno de los fenómenos musicales más impactantes de 2025.

Inspirada en su exitoso álbum homónimo, Shakira ha recorrido América Latina, Norteamérica y próximamente Europa, Asia y Oceanía, con una puesta en escena que la crítica ha calificado como “el show más ambicioso de su carrera”

Con más de 82 espectáculos confirmados, una recaudación superior a los 250 millones de dólares y récords de asistencia como los 12 conciertos agotados en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, la gira ha consolidado a la artista como una de las grandes figuras globales de la música.

A pesar del inconveniente, Shakira sigue facturando y deslumbrando con sus presentaciones. La gira Las mujeres ya no lloran World Tour continúa su recorrido con éxito rotundo, agotando entradas en cada ciudad y reafirmando el poder de convocatoria de la artista colombiana.

