Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla rompió el silencio tras su presentación en Miss Universe Colombia 2025

Altafulla reaccionó a las críticas que recibió tras su presentación en Miss Universe Colombia y dejó revelador mensaje.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrés Altafulla habló tras su presentación en Miss Universe
Altafulla reveló cómo se sintió tras cantar en Miss Universe. (Foto Canal RCN)

El cantante Andrés Altafulla ha sido tendencia desde la noche del 28 de septiembre luego de ser uno de los artistas invitados a la coronación de la Miss Universe Colombia 2025.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la presentación de Altafulla en Miss Universe Colombia?

Vanessa Pulgarín Monsalve se coronó como la nueva Miss Universe Colombia, siendo la elegida para representar al país el próximo 21 de noviembre en la edición 74 de Miss Universe en Tailandia.

Previo a la coronación de Vanessa Pulgarín, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, amenizó la gala con su música.

La presentación del barranquillero fue tendencia en redes y dividió opiniones, ya que por un lado algunos le aplaudieron su estilo, pero otros sintieron que en momentos no le sonó tan bien la voz, además, que su look para el evento fue criticado, ya que lució una chaqueta con la palabra “paila".

Altafulla en Miss Universe Colombia 2025: memes tras su presentación.
Altafulla divide opiniones tras su presentación en Miss Universe Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Altafulla tras su presentación en Miss Universe Colombia 2025?

Ante los buenos y no tan buenos comentarios, Altafulla decidió romper su silencio en la tarde del 29 de septiembre y compartió una publicación en la que hizo un balance de su show en Miss Universe Colombia 2025.

El cantante barranquillero compartió un carrusel de fotografías y videos en los que mostró algunos de sus mejores momentos previos, durante y después de su presentación en este certamen de belleza.

Asimismo, destacó algunos momentos curiosos como cuando conoció a Claudia Bahamón o cuando se encontró con Karen Sevillano.

Papi Alti en Miss Universe.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Altafulla a las críticas que recibió por su presentación en Miss Universe Colombia?

El cantante destacó lo bueno de lo que fue su primera presentación en el certamen de belleza más importante de Colombia.

Ante las críticas que recibió en redes sociales el cantante decidió compartir una curiosa imagen con un montaje al final del carrusel que compartió, mostrando que se tomó con humor los malos comentarios.

Asimismo, detrás de cámaras, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia reveló que la razón de la palabra "Paila" en su chaqueta es porque así se llama su próximo lanzamiento musical.

Altafulla
Altafulla reveló la razón por la que tenía la palabra "Paila" en su ropa en Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Méndez se le declaró a Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Reconocido cantante de vallenato habría confirmado su gusto por Aida Victoria Merlano: así lo hizo

El cantante Camilo Méndez aumentó los rumores de romance con Aida Victoria Merlano tras hacerle especial dedicatoria.

Luisa Fernanda W sorprendió con revelación en redes Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W estalló en redes y sorprendió con revelación: "Estoy ofendida"

La influenciadora Luisa Fernanda W habló sobre un proceso personal que lleva y con el que se sintió engañada al principio.

Laura de León sorprendió con mensaje en redes Laura de León

Laura de León dejó sorpresiva confesión en medio de rumores de ruptura: "No tengo ganas"

La actriz Laura de León sorprendió a sus seguidores con curioso mensaje en redes sociales y genera revuelo en redes.

Lo más superlike

Patricia Grisales vivió un episodio de tensión cuando su pastel de pollo casi provoca un incendio en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

¡Fuego en la cocina! Patricia Grisales vivió un momento crítico en MasterChef

En MasterChef Celebrity, Patricia Grisales enfrentó un susto al casi provocar un incendio, pero sorprendió al no rendirse bajo presión.

Sebastián Yatra invitó a una fan a cantar con él en tarima Sebastián Yatra

Sebastián Yatra sorprendió al cantar con un misterioso fan en Madrid

La Liendra Pareidolia La Liendra

¿Qué es la pareidolia, la condición que padece la Liendra?

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo