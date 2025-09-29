Altafulla rompió el silencio tras su presentación en Miss Universe Colombia 2025

El cantante Andrés Altafulla ha sido tendencia desde la noche del 28 de septiembre luego de ser uno de los artistas invitados a la coronación de la Miss Universe Colombia 2025.

¿Cómo fue la presentación de Altafulla en Miss Universe Colombia?

Vanessa Pulgarín Monsalve se coronó como la nueva Miss Universe Colombia, siendo la elegida para representar al país el próximo 21 de noviembre en la edición 74 de Miss Universe en Tailandia.

Previo a la coronación de Vanessa Pulgarín, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, amenizó la gala con su música.

La presentación del barranquillero fue tendencia en redes y dividió opiniones, ya que por un lado algunos le aplaudieron su estilo, pero otros sintieron que en momentos no le sonó tan bien la voz, además, que su look para el evento fue criticado, ya que lució una chaqueta con la palabra “paila".

Altafulla divide opiniones tras su presentación en Miss Universe Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Altafulla tras su presentación en Miss Universe Colombia 2025?

Ante los buenos y no tan buenos comentarios, Altafulla decidió romper su silencio en la tarde del 29 de septiembre y compartió una publicación en la que hizo un balance de su show en Miss Universe Colombia 2025.

El cantante barranquillero compartió un carrusel de fotografías y videos en los que mostró algunos de sus mejores momentos previos, durante y después de su presentación en este certamen de belleza.

Asimismo, destacó algunos momentos curiosos como cuando conoció a Claudia Bahamón o cuando se encontró con Karen Sevillano.

Papi Alti en Miss Universe.

¿Cómo reaccionó Altafulla a las críticas que recibió por su presentación en Miss Universe Colombia?

El cantante destacó lo bueno de lo que fue su primera presentación en el certamen de belleza más importante de Colombia.

Ante las críticas que recibió en redes sociales el cantante decidió compartir una curiosa imagen con un montaje al final del carrusel que compartió, mostrando que se tomó con humor los malos comentarios.

Asimismo, detrás de cámaras, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia reveló que la razón de la palabra "Paila" en su chaqueta es porque así se llama su próximo lanzamiento musical.