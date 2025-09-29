Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante de vallenato habría confirmado su gusto por Aida Victoria Merlano: así lo hizo

El cantante Camilo Méndez aumentó los rumores de romance con Aida Victoria Merlano tras hacerle especial dedicatoria.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Camilo Méndez se le declaró a Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano es asociada con cantante de vallenato. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La influenciadora Aida Victoria Merlano ha sido noticia en los últimos días luego de confirmar su ruptura con Juan David Tejada, el papá de su hijo Emi.

¿Camilo Méndez y Aida Victoria Merlano están saliendo?

La influenciadora Aida Victoria Merlano tras varias semanas de rumores sobre su anterior relación con Juan David Tejada decidió confirmar el pasado 26 de septiembre lo que era un secreto a voces, su relación con 'El agropecuario' había llegado a su final.

Tras esta sorprendente noticia que dejó en 'shock' a sus seguidores, la influenciadora compartió un video en sus redes en el que se dejó ver compartiendo de un rato con amigos.

Sin embargo, lo curioso es que a este evento llevó a un cantante de vallenato llamado Camilo Méndez, quien le hizo varias dedicatorias.

Este artista oriundo de Garzón, Huila compartió un video en sus redes sociales en donde mostró parte de su serenata a Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano celebra los dos meses de su bebé
Aida Victoria Merlano es asociada sentimentalmente con Camilo Méndez. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la dedicatoria que Camilo Méndez le habría hecho a Aida Victoria Merlano?

Este video del cantante de vallenato se hizo viral y empezó a generar rumores en redes sociales en el que lo asociaban sentimentalmente con la influenciadora.

En medio de esta ola de comentarios y rumores, el artista decidió compartir un video en sus redes sociales en el que aseguró que estaba enamorado, pero que esa persona lo había dejado en la 'friendzone'.

Me gusta alguien y me dijo que solo podíamos ser amigos.

Seguido a esta confesión, Camilo aseguró que le quería dedicar a esa persona sin revelar su nombre la canción "Entrégame tu amor" de los Inquietos del vallenato.

Esta canción tiene una letra bastante especial en donde un hombre le hace su declaración de amor a esa mujer que solo lo ve como un amigo, algo que le estaría pasando a él con la influenciadora.

Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin, hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti.

¿Qué reacciones ha dejado la supuesta dedicatoria de Camilo Méndez a Aida Victoria Merlano?

Como era de esperarse este video de Camilo Méndez no ha pasado por desapercibido y ya ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos lo han asociado con Aida Victoria Merlano.

Algo curioso en los comentarios es que muchos internautas han expresado que Camilo se parece físicamente a la expareja de Aida Victoria Merlano, el empresario Juan David Tejada.

Algunos comentarios que dejaron los internautas fueron: "Se parece al agropecuario", "Es el mismo estilo de Juan David" o "Ya sabemos el prototipo de Aida".

Cabe resaltar que, hasta el momento la influenciadora no se ha pronunciado sobre este rumor con el cantante de vallenato.

