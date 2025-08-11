Yina Calderón protagonizó nuevo enfrentamiento en "La mansión de Luinny": Yo puedo con las dos"

La convivencia en "La Mansión de Luinny", el reality internacional que se graba en República Dominicana, sigue generando momentos intensos.

Yina Calderón manda a "bañar" a uno de sus compañeros de reality. (Foto Canal RCN)

Durante una de las dinámicas se presentó un nuevo enfrentamiento entre Yina Calderón y dos de sus compañeras, entre ellas La Piry.

¿Qué desató el nuevo cruce entre Yina Calderón y La Piry en “La mansión de Luinny”?

La Piry lanzó una crítica directa a Yina asegurando que ella y Casablanca no hacían nada dentro de la casa y no colaboraban con las tareas comunes.

¿Qué dijo Yina Calderón durante el enfrentamiento con la Piry en “La mansión de Luinny”?

La respuesta de Yina no se hizo esperar, fiel a su estilo frontal, le dijo a La Piry que se fuera a bañar y que no le importaba que se le vinieran “en gavilla”, porque podía con todos al tiempo.

“Yo puedo con las dos”, expresó Yina Calderón en medio de la discusión.

El video del altercado fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de “La Mansión de Luinny”, donde los seguidores del programa han comentado masivamente el suceso.

Desde su ingreso al programa, Yina Calderón dejó claro que no pasaría desapercibida.

Con una entrada impactante, vestida de rojo y anunciando que sería “la villana de la competencia”, la influencer huilense ha mantenido su promesa.

Su carácter fuerte, sus respuestas sin filtro y su capacidad para generar controversia la han convertido en uno de los personajes más visibles y comentados del reality.

A pesar de los enfrentamientos, Yina ha reiterado que su misión es generar emociones, ya sea para que la quieran, la odien o se diviertan. Y en "La Mansión de Luinny", lo está logrando.

Con cada episodio, "La Mansión de Luinny" se consolida como uno de los realities más comentados del momento, y Yina Calderón como una de sus figuras más influyentes.