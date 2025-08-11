Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón protagonizó nuevo enfrentamiento en "La mansión de Luinny": Yo puedo con las dos"

Yina Calderón reaccionó sin filtros ante los señalamientos de La Piry durante una tensa dinámica en el reality.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón se enfrenta a sus compañeros.
Yina Calderón tiene un nuevo enfrentamiento con sus compañeros de reality. (Foto Canal RCN)

La convivencia en "La Mansión de Luinny", el reality internacional que se graba en República Dominicana, sigue generando momentos intensos.

Yina Calderón responde a las acusaciones de sus compañeros.
Yina Calderón manda a "bañar" a uno de sus compañeros de reality. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Durante una de las dinámicas se presentó un nuevo enfrentamiento entre Yina Calderón y dos de sus compañeras, entre ellas La Piry.

¿Qué desató el nuevo cruce entre Yina Calderón y La Piry en “La mansión de Luinny”?

La Piry lanzó una crítica directa a Yina asegurando que ella y Casablanca no hacían nada dentro de la casa y no colaboraban con las tareas comunes.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón durante el enfrentamiento con la Piry en “La mansión de Luinny”?

La respuesta de Yina no se hizo esperar, fiel a su estilo frontal, le dijo a La Piry que se fuera a bañar y que no le importaba que se le vinieran “en gavilla”, porque podía con todos al tiempo.

“Yo puedo con las dos”, expresó Yina Calderón en medio de la discusión.

El video del altercado fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de “La Mansión de Luinny”, donde los seguidores del programa han comentado masivamente el suceso.

Desde su ingreso al programa, Yina Calderón dejó claro que no pasaría desapercibida.

Con una entrada impactante, vestida de rojo y anunciando que sería “la villana de la competencia”, la influencer huilense ha mantenido su promesa.

Su carácter fuerte, sus respuestas sin filtro y su capacidad para generar controversia la han convertido en uno de los personajes más visibles y comentados del reality.

Artículos relacionados

A pesar de los enfrentamientos, Yina ha reiterado que su misión es generar emociones, ya sea para que la quieran, la odien o se diviertan. Y en "La Mansión de Luinny", lo está logrando.

Con cada episodio, "La Mansión de Luinny" se consolida como uno de los realities más comentados del momento, y Yina Calderón como una de sus figuras más influyentes.

Yina Calderón le responde a La Piry que puede con ella.
Yina Calderón se defiende de las acusaciones de sus compañeros de que no hace nada en el reality. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo