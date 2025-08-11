En video: Georgina, prometida de Cristiano Ronaldo, sufrió aparatosa caída y preocupó a sus fans

La modelo e influencer Georgina Rodríguez, prometida del futbolista Cristiano Ronaldo, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un momento inesperado.

Georgina Rodríguez comparte su caída bailando salsa con sus seguidores y desata cientos de reacciones. (Foto de Ronda Churchill/AFP)

¿Qué le pasó a Georgina Rodríguez mientras bailaba?

Durante lo que parecía ser una divertida sesión de baile, Georgina sufrió una caída mientras practicaba salsa con un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

Aunque el momento fue breve, generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar.

Aunque Georgina terminó en el suelo, rápidamente se levantó entre risas.

El video fue compartido directamente por Georgina en sus historias de Instagram, acompañado de un gracioso mensaje.

“En salsa nos pegamos, caemos y reímos mucho”, expresó Georgina en su publicación.

La frase, lejos de dramatizar el momento, buscaba transmitir que la caída fue parte del baile y que no hubo consecuencias graves.

Sin embargo, los comentarios en redes no se hicieron esperar. Muchos internautas expresaron su preocupación, mientras otros aplaudieron su actitud relajada y positiva frente al incidente.

Hasta el momento, Georgina no ha dado más detalles sobre el contexto del baile ni sobre su acompañante, lo que ha alimentado aún más el interés de sus seguidores.

¿Cómo se encuentra Georgina Rodríguez tras la caída?

A juzgar por su actitud en el video y por los mensajes que ha seguido publicando, Georgina se encuentra bien y no sufrió lesiones.

Además, el episodio ha despertado curiosidad sobre su rutina personal y sus intereses fuera del mundo del modelaje y la moda.

El hecho de que estuviera practicando salsa ha llevado a muchos a preguntarse si está explorando nuevas disciplinas artísticas o simplemente disfrutando de momentos de ocio con amigos.

Este tipo de publicaciones también refleja una tendencia creciente entre celebridades e influencers: mostrar el detrás de cámaras de su vida cotidiana, sin filtros ni ediciones excesivas.

Para Georgina, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, este gesto ha servido para fortalecer su comunidad digital.