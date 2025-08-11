Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

En video: Georgina, prometida de Cristiano Ronaldo, sufrió aparatosa caída y preocupó a sus fans

Georgina Rodríguez compartió el video en sus historias de Instagram y generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Georgina Rodríguez preocupa a sus seguidores.
Georgina Rodríguez sufre aparatosa caída bailando salsa. (Foto de Alberto Pizzoli/AFP )

La modelo e influencer Georgina Rodríguez, prometida del futbolista Cristiano Ronaldo, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un momento inesperado.

Georgina Rodríguez comparte su caída bailando salsa.
Georgina Rodríguez comparte su caída bailando salsa con sus seguidores y desata cientos de reacciones. (Foto de Ronda Churchill/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Georgina Rodríguez mientras bailaba?

Durante lo que parecía ser una divertida sesión de baile, Georgina sufrió una caída mientras practicaba salsa con un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

Aunque el momento fue breve, generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar.

Artículos relacionados

Aunque Georgina terminó en el suelo, rápidamente se levantó entre risas.

El video fue compartido directamente por Georgina en sus historias de Instagram, acompañado de un gracioso mensaje.

“En salsa nos pegamos, caemos y reímos mucho”, expresó Georgina en su publicación.

La frase, lejos de dramatizar el momento, buscaba transmitir que la caída fue parte del baile y que no hubo consecuencias graves.

Sin embargo, los comentarios en redes no se hicieron esperar. Muchos internautas expresaron su preocupación, mientras otros aplaudieron su actitud relajada y positiva frente al incidente.

Hasta el momento, Georgina no ha dado más detalles sobre el contexto del baile ni sobre su acompañante, lo que ha alimentado aún más el interés de sus seguidores.

¿Cómo se encuentra Georgina Rodríguez tras la caída?

A juzgar por su actitud en el video y por los mensajes que ha seguido publicando, Georgina se encuentra bien y no sufrió lesiones.

Además, el episodio ha despertado curiosidad sobre su rutina personal y sus intereses fuera del mundo del modelaje y la moda.

El hecho de que estuviera practicando salsa ha llevado a muchos a preguntarse si está explorando nuevas disciplinas artísticas o simplemente disfrutando de momentos de ocio con amigos.

Artículos relacionados

Este tipo de publicaciones también refleja una tendencia creciente entre celebridades e influencers: mostrar el detrás de cámaras de su vida cotidiana, sin filtros ni ediciones excesivas.

Para Georgina, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, este gesto ha servido para fortalecer su comunidad digital.

Georgina Rodríguez está comprometida con el futbolista Cristiano Ronaldo.
Georgina Rodríguez es prometida del futbolista Cristiano Ronaldo. (Foto de David Becker/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo