La polémica está abierta entre Yina Calderón y Chanel, participantes de La mansión de Luinny. Un nuevo hecho ocurrido en las últimas horas y muy divulgado en redes sociales ha causado gran revuelo.

¿Chanel de La mansión de Luinny le mandó a hacer brujería a Yina Calderón?

Internautas están preocupados porque creen que Chanel le habría hecho brujería a Yina Calderón, como consecuencia de las continuas discusiones que han tenido en medio del reality.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

El video que abrió la polémica muestra a Chanel dirigiéndose a una de las cámaras de la mansión y allí pronuncia unas palabras que generaron muchas especulaciones.

“Llama a Rafael, tírale a Rafael y dile que prenda, que él va a entender todo. Dale a Rafael el último con el que trabajaste. Rafael, con el que tú trabajaste los últimos días aquí en Dominicana… dile que prenda mama, que ya es tiempo”.

Hasta ahí todo parecería normal, pero las palabras que dijo Chanel coincidieron con un malestar de salud que presentó Yina en La mansión. La huilense se quejó de un fuerte dolor y debió pedir atención médica. Posteriormente, se conoció que sufrió de un episodio de gastritis aguda.

Yina Calderón tuvo problemas de salud tras la presunta brujería de Chanel. Foto: Canal RCN

Yina explicó que la tuvieron que inyectar, pero que ya se siente mucho mejor y aprovechó el espacio para agradecerle al equipo médico del reality por la atención eficiente y oportuna.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia afirmó sentirse mejor, las preguntas y las dudas empezaron a generar eco en redes sociales. Internautas no creen que sea casual que, después de que Chanel diera una orden muy llamativa invitando a “prender”, Yina haya tenido quebrantos de salud.

Lo cierto es que los seguidores de Yina se unieron por la recuperación de ella y le enviaron energía desde el exterior para que la situación no trascienda a mayores.

¿Qué ha pasado con Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Lo que sí está claro es que en Chanel, Yina ha encontrado una rival y enemiga acérrima, que no le ha puesto las cosas fáciles. Tras sus polémicas en Colombia con Melissa Gate y Karina García ha generado gran revuelo en este reality.

Yina Calderón recibió un castigo tras una acalorado discusión con Chanel.

Yina ya fue castigada en el reality por su comportamiento y, justamente, tras una discusión con Chanel. Tras esa situación, corre el riesgo de ser expulsada.

El enfrentamiento entre las participantes fue tan intenso que la producción tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara.

Como consecuencia, la producción del programa decidió restarle 50 puntos de la competencia a Yina, medida que tendrá que afrontar hasta que finalice el reality internacional de República Dominicana.