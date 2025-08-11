Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Chanel le habría hecho 'brujería' a Yina Calderón? La influencer tuvo fuerte quebranto de salud

Un video en que Chanel da una orden desde La mansión de Luinny y un problema de salud de Yina Calderón, avivaron la polémica.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
La disputa entre Yina Calderón y Chanel habría trascendido a algo más grave.
Internautas afirman que Chanel quiso hacerle brujería a Yina Calderón, con quien convive en La mansiónde Luinny. Foto: Canal RCN

La polémica está abierta entre Yina Calderón y Chanel, participantes de La mansión de Luinny. Un nuevo hecho ocurrido en las últimas horas y muy divulgado en redes sociales ha causado gran revuelo.

¿Chanel de La mansión de Luinny le mandó a hacer brujería a Yina Calderón?

Internautas están preocupados porque creen que Chanel le habría hecho brujería a Yina Calderón, como consecuencia de las continuas discusiones que han tenido en medio del reality.

Artículos relacionados

El video que abrió la polémica muestra a Chanel dirigiéndose a una de las cámaras de la mansión y allí pronuncia unas palabras que generaron muchas especulaciones.

“Llama a Rafael, tírale a Rafael y dile que prenda, que él va a entender todo. Dale a Rafael el último con el que trabajaste. Rafael, con el que tú trabajaste los últimos días aquí en Dominicana… dile que prenda mama, que ya es tiempo”.

Hasta ahí todo parecería normal, pero las palabras que dijo Chanel coincidieron con un malestar de salud que presentó Yina en La mansión. La huilense se quejó de un fuerte dolor y debió pedir atención médica. Posteriormente, se conoció que sufrió de un episodio de gastritis aguda.

Yina Calderón ha sostenido fuertes roces con Chanel.
Yina Calderón tuvo problemas de salud tras la presunta brujería de Chanel. Foto: Canal RCN

Yina explicó que la tuvieron que inyectar, pero que ya se siente mucho mejor y aprovechó el espacio para agradecerle al equipo médico del reality por la atención eficiente y oportuna.

Artículos relacionados

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia afirmó sentirse mejor, las preguntas y las dudas empezaron a generar eco en redes sociales. Internautas no creen que sea casual que, después de que Chanel diera una orden muy llamativa invitando a “prender”, Yina haya tenido quebrantos de salud.

Lo cierto es que los seguidores de Yina se unieron por la recuperación de ella y le enviaron energía desde el exterior para que la situación no trascienda a mayores.

¿Qué ha pasado con Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Lo que sí está claro es que en Chanel, Yina ha encontrado una rival y enemiga acérrima, que no le ha puesto las cosas fáciles. Tras sus polémicas en Colombia con Melissa Gate y Karina García ha generado gran revuelo en este reality.

Yina Calderón le responde a Alofoke
Yina Calderón recibió un castigo tras una acalorado discusión con Chanel.

Yina ya fue castigada en el reality por su comportamiento y, justamente, tras una discusión con Chanel. Tras esa situación, corre el riesgo de ser expulsada.

El enfrentamiento entre las participantes fue tan intenso que la producción tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara.

Artículos relacionados

Como consecuencia, la producción del programa decidió restarle 50 puntos de la competencia a Yina, medida que tendrá que afrontar hasta que finalice el reality internacional de República Dominicana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Manelyk González reveló que padece hipotiroidismo tras años de someterse a dietas extremas.

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo