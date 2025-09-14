Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Merly, mamá de Yina Calderón reveló por qué sus hijas se enojaron con ella: "se alejaron de mí"

La mamá de las Calderón también desmintió haber abandonado a sus hijas por la relación que tiene con un menor.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La mamá de las Calderón también desmintió haber abandonado a sus hijas por la relación que tiene con un menor.
La mamá de las Calderón también desmintió haber abandonado a sus hijas por la relación que tiene con un menor./ Archivo RCN

Merly Ome, la mamá de Yina Calderón se apoderó hace pocas horas de las tendencias nacionales tras darle fin a su silencio y aparecer en sus redes sociales para desmentir los supuestos rumores de que ella había abandonado a sus hijas por la actual relación que tiene con una persona menor.

Merly desmintió dicha versión y aclaro que aunque sí sostiene un noviazgo con un joven de su tierra, no fue esa la razón por la cual se fue del lado de sus hijas y por la cual ahora la ven brillar por su ausencia en los contenidos de ellas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Merly se "alejó" de Yina Calderón y sus demás hijas?

La huilense empezó dejando claro que ella en Bogotá no tiene vivienda propia y que cuando estuvo en la ciudad fue en un apartamento de Yina Calderón, pero que ya le devolvió la vivienda. Por ello, acudió a su casa en Oporapa, Huila y se centró en ella, en su vida y en su relación. También agregó que, aunque su novio sí va a visitarla e incluso se queda con ella, todavía no viven juntos y ella disfrutando de su día a día sola.

Dicho esto, reveló las verdaderas razones por las que ya no la ven compartiendo junto a ellas ni en lo personal ni en sus interacciones de redes sociales.

"Cómo inventan que preferí al chico que a mis hijas, no, eso es mentira. Lo que pasa, es que mis hijas están muy enojadas conmigo por todo lo que ha pasado. Están bravas, están alejadas de mí, pero no es más, yo las amo", expresó.

Merly le pide a los internautas que la dejen en paz, ¿por qué?

Al parecer, la mujer ha enfrentado una ola de rumores y comentarios negativos por los que aprovechó su video para pedirle a los internautas que la dejen en paz y que recuerden que ella no le hace daño a nadie y que quiere estar feliz y tranquila.

Cerró diciendo que ella no abandonó a sus hijas y que así como ella no quiere vivir en estos momentos a Bogotá, sus hijas tampoco ven viable irse a vivir a Oparapa con ella y que son situaciones que hay que entender, porque por encima de todo, su amor de madre siempre estará presente.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Por qué una multa millonaria obligó a Yina Calderón a seguir con Andrea Valdiri? Yina Calderón

Multa millonaria obligó a Yina Calderón a mantener el enfrentamiento con Andrea Valdiri

Revelan millonaria multa a Yina Calderón que la obligaría a continuar con su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Fighters.

Karol G conmovió a sus colegas y farándula nacional e internacional tras su majestuosa presentación en en “Grace for the World”. Karol G

Karol G brilló en el Vaticano y los famosos no tardaron en reaccionar

La colombiana conmovió a sus colegas y farándula nacional e internacional tras su majestuosa presentación en el “Grace for the World”.

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova sorprende a fans con posible pista sobre querer hijos junto a Marlon Solórzano

Yana Karpova estaría planeando formar una familia con Marlon Solórzano: un mensaje sobre tener hijos avivó las sospechas.

Lo más superlike

Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

En Miss Universe Colombia, las candidatas enfrentaron una prueba como presentadoras. Miss Risaralda quedó como líder de la tabla de posiciones.

Karol G tras show en el Vaticano Karol G

Karol G rompió en llanto tras su presentación en el Vaticano

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada