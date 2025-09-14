Merly Ome, la mamá de Yina Calderón se apoderó hace pocas horas de las tendencias nacionales tras darle fin a su silencio y aparecer en sus redes sociales para desmentir los supuestos rumores de que ella había abandonado a sus hijas por la actual relación que tiene con una persona menor.

Merly desmintió dicha versión y aclaro que aunque sí sostiene un noviazgo con un joven de su tierra, no fue esa la razón por la cual se fue del lado de sus hijas y por la cual ahora la ven brillar por su ausencia en los contenidos de ellas.

¿Cuál fue la razón por la que Merly se "alejó" de Yina Calderón y sus demás hijas?

La huilense empezó dejando claro que ella en Bogotá no tiene vivienda propia y que cuando estuvo en la ciudad fue en un apartamento de Yina Calderón, pero que ya le devolvió la vivienda. Por ello, acudió a su casa en Oporapa, Huila y se centró en ella, en su vida y en su relación. También agregó que, aunque su novio sí va a visitarla e incluso se queda con ella, todavía no viven juntos y ella disfrutando de su día a día sola.

Dicho esto, reveló las verdaderas razones por las que ya no la ven compartiendo junto a ellas ni en lo personal ni en sus interacciones de redes sociales.

"Cómo inventan que preferí al chico que a mis hijas, no, eso es mentira. Lo que pasa, es que mis hijas están muy enojadas conmigo por todo lo que ha pasado. Están bravas, están alejadas de mí, pero no es más, yo las amo", expresó.

Merly le pide a los internautas que la dejen en paz, ¿por qué?

Al parecer, la mujer ha enfrentado una ola de rumores y comentarios negativos por los que aprovechó su video para pedirle a los internautas que la dejen en paz y que recuerden que ella no le hace daño a nadie y que quiere estar feliz y tranquila.

Cerró diciendo que ella no abandonó a sus hijas y que así como ella no quiere vivir en estos momentos a Bogotá, sus hijas tampoco ven viable irse a vivir a Oparapa con ella y que son situaciones que hay que entender, porque por encima de todo, su amor de madre siempre estará presente.