Yina Calderón enfrenta burlas en “La mansión de Luinny” por su historia y Karina García la respalda

Yina Calderón revive el tema de sus cuentas perdidas y genera risas entre sus compañeros del reality “La mansión de Luinny”.

Karina García confirma la historia de Yina Calderón tras recibir burlas. (Foto Canal RCN)

Mientras compartía con algunos compañeros, mencionó que ha perdido varias cuentas en redes sociales que sumaban millones de seguidores.

La afirmación generó reacciones inmediatas entre los participantes, quienes no tardaron en bromear sobre el tema.

Uno de ellos, con tono irónico, insinuó que Yina podría estar exagerando y decidió ir a verificar la información con Karina García.

“De cuánto era”, le pregunta en broma uno de sus compañeros a Yina Calderón.

¿Qué dijo Karina García sobre los seguidores de las cuentas pérdidas de Yina Calderón?

Karina, sin rodeos, validó lo que Yina había dicho. Según ella, las cuentas que Yina perdió acumulaban entre cinco y seis millones de seguidores.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón cuando dudaron de su historia de la pérdida de sus cuentas en redes sociales?

La reacción de Yina frente a la burla de sus compañeros, lejos de generar enfrentamientos, evidenció su capacidad para manejar la crítica con buen humor.

En el caso de Yina Calderón, su trayectoria ha estado marcada por una presencia constante en plataformas como Instagram y TikTok, donde ha sabido conectar con públicos diversos a través de su autenticidad, controversias y estilo irreverente.

La pérdida de varias cuentas no ha sido un obstáculo definitivo Para Yina Calderón, sino un punto de partida para reinventarse y volver a construir comunidades digitales desde cero, algo que pocos influencers logran con éxito.

Además, la validación de Karina García, otra figura con amplio recorrido en redes refuerza la credibilidad de Yina en este aspecto.

Desde su inicio el 30 de octubre de 2025, “La mansión de Luinny” ha captado la atención del público por sus dinámicas espontáneas, los contrastes entre personalidades y los momentos virales que surgen, especialmente de Karina García y Yina Calderón.

Yina no solo destaca por su personalidad, sino también por la forma en que convierte sus vivencias en contenido.

La pérdida de sus cuentas, lejos de ser una anécdota menor, se convierte en símbolo de su persistencia en un entorno digital que cambia constantemente.