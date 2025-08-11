Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara contó por qué ser mamá no hacía parte de sus planes de vida

A pocos días del nacimiento de su primera hija con Jessi Uribe, Paola Jara confesó que dentro de sus planes no estaba ser mamá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara confesó que ser mamá no estaba en sus planes: esto la hizo cambiar de opinión
Paola Jara sorprendió al revelar que la maternidad no estaba en sus planes. (Foto AFP: Romain Maurice).

La reconocida cantante de música popular Paola Jara está pronta a recibir a su primera hija en brazos, pero en un reciente live realizó una inesperada confesión que sorprendió a sus seguidores: no estaba dentro de sus planes de vida convertirse en madre.

¿Por qué Paola Jara reveló que no estaba en sus planes se mamá?

En un reciente en vivo realizado por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara junto a Jessi Uribe hablaron sobre la creación de su más reciente lanzamiento musical en honor a su hija, Emilia, en donde expresaron su sentir frente a cómo estaban viviendo esta etapa de sus vidas.

Paola Jara les dio buenas noticias a su seguidores
Paola Jara sorprendió a sus seguidores con noticia. (Foto Buen día, Colombia)

Allí mismo Paola sorprendió a los internautas al revelar que dentro de sus planes de vida no estaba el ser mamá, ya que esto no estaba dentro de su mapa de sueños, ni dentro de su proyecto de vida personal.

"Para mí esto es nuevo, es una experiencia que nunca en mi vida pensé que la iba a vivir, nunca me imaginé que fuera a tener hijos, realmente eso no estaba dentro de mi mapa de sueños, ni estaba planeado en mi vida”

Sin embargo, Paola Jara recalcó que, aunque era algo inesperado, consideraba que había llegado en el momento de vida correcto, ya que su edad, su experiencia y varias metas cumplidas tanto en su vida personal como profesional, lo hacían aún más especial.

“Pero creo que llegó en el mejor momento, creo que fue la mejor decisión que tomé en la vida de haberlo hecho con la edad que tengo, con la experiencia que ya tengo, con muchos logros que ya he conseguido, entonces me siento muy realizada”.

¿Cuándo nacerá Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Vale la pena destacar que Emilia nacerá a mediados de noviembre del presente año, por lo que la pareja de cantantes se encuentra ultimando detalles para que la llegada de su primera hija juntos sea bien recibida.

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán a Emilia/AFP: Jason Koerner/Rodrigo Varela

Sin embargo, se desconoce la fecha exacta en la que esto sucederá, pues es algo que tanto Jessi Uribe como Paola Jara han mantenido en secreto.

