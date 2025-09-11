Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así recibieron a Melissa Gate en República Dominicana tras confirmarse que entrará a La casa de Alofoke

Melissa Gate llegó a República Dominicana y fue recibida con gran expectativa tras confirmarse su ingreso a La Casa de Alofoke.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Melissa Gate llegó a República Dominicana y así fue recibida
Melissa Gate llegó a República Dominicana para integrarse a La casa de Alofoke. (Foto: Canal RCN)

Melissa Gate ya llegó a República Dominicana para integrarse al reality de La casa de Alofoke y se mostró sorprendida por la cálida bienvenida que le dieron.

¿Cómo recibieron a Melissa Gate en República Dominicana?

Varios videos compartidos en redes muestran que Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia 2, llegó a la isla para integrarse en los próximos días al reality que se realiza en República Dominicana.

En ellos, se observa cómo la creadora de contenido, al salir del aeropuerto de Santo Domingo, es recibida por varios habitantes con pancartas con su nombre e imagen y con frases de bienvenida, catalogándola como 'La Reina'.

Melissa Gate llegó a República Dominicana y así fue recibida
Melissa Gate fue recibida en República Dominicana con pancartas donde la aludían como 'La Reina'. (Foto: Canal RCN)

Algunos de los presentes llevaban camisetas negras con la imagen de la paisa, mostrando su apoyo de manera evidente.

Además, mientras la grababan y le tomaban fotos, Melissa tuvo la oportunidad de presenciar un baile típico del país, una experiencia que la llenó de emoción.

¿Cómo reaccionaron en redes a la llegada de Melissa Gate a República Dominicana?

Los fanáticos de la barbera mostraron su emoción en redes al enterarse de su llegada a República Dominicana, destacando en los comentarios que con ese recibimiento queda claro quién es la verdadera reina, dejando a un lado comparaciones con Karina García.

Al mismo tiempo, comenzaron a especular sobre cómo será su entrada a La casa de Alofoke, especialmente porque allí se encuentra Mariana Zapata, con quien la paisa ya había tenido conflictos en el pasado.

Melissa Gate llegó a República Dominicana y así fue recibida
Fans de Melissa Gate se mostraron felices en redes de verla llegar a República Dominicana. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Melissa Gate aceptó entrar a La casa de Alofoke?

Aunque en un principio Melissa Gate había asegurado que este año no participaría en más realities para enfocarse en su vida personal y en el cuidado de sus hijos, sorprendió a sus seguidores al confirmar que estaría en La casa de Alofoke.

La noticia causó gran expectativa entre sus fans, quienes no dejaron de comentar sobre su regreso a la pantalla en un formato competitivo.

Sin embargo, muchos especulan que su decisión pudo haberse visto influenciada por la participación de otras personalidades como Yina Calderón y Karina García, quienes también se unieron a un reality recientemente, aunque en 'La mansión de Luinny'.

Este hecho habría motivado a la antioqueña a aceptar la invitación y mantener su presencia en el mundo de los realities.

