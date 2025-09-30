Yana Karpova opinó sobre la ruptura de Karina García y Altafulla, esto dijo

La influenciadora y cantante rusa Yana Karpova se pronunció sobre la separación de la creadora de contenido Karina García y el artista Altafulla.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre la ruptura de Karina García y Altafulla?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue interrogada sobre la noticia de la separación de la paisa y el barranquillero, a lo que ella señaló que presentía que iban a terminar muy pronto.

"Yo no conocí a Altafulla tristemente porque yo salí antes de que él entrara y no sé cómo es él, pero sentía que no iba a durar tanto la relación", confesó en Los 40.

Asimismo, la cuestionaron sobre si creía que su relación fue una estrategia de marketing, a lo que ella señaló que no considera que haya sido así, aclarando que quizás no les funcionó debido a que es muy diferente lo que se vive en un reality que en la vida real.

¿Por qué Karina García y Altafulla terminaron?

Ambos se pronunciaron sobre su relación y coincidieron en que se quedarán con lo mejor de cada uno y lo que vivieron juntos.

Si bien no dieron las razones exactas de su ruptura, han dado a entender que no se dio por alguna infidelidad o algo similar, sino por ciertas diferencias entre ambos debido a los compromisos labores que tienen los dos.

Por ahora, Karina García y Altafulla siguen enfocados en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir cautivando a sus fieles admiradores.

El cantante se encuentra promocionando su más reciente canción "Paila", la cual según destacó compuso basado en lo enamorado que estaba de Karina García, detallando en la canción lo poco que le importaban las críticas a su alrededor si los dos estaban juntos.

Por su parte, la influenciadora se sigue preparando para su enfrentamiento en el ring de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz en el 'Stream Fighters 4', evento organizado por el streamer Westcol, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde varios asistentes verán en vivo dicho momento.