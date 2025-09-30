Aida Victoria Merlano respondió a críticas tras rumores de un nuevo romance

La influenciadora Aida Victoria Merlano se pronunció luego de que la vincularan con el cantante Camilo Méndez, quien estuvo con ella animando una fiesta.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras ser vinculada con un cantante?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa presumiendo su figura y respondiendo a quienes la critican por conseguir supuestamente una pareja tan rápido y desmintiendo dicho romance.

"Aquí nos van a funar a todas porque dicen que yo no sano, pero ustees tampoco dejan. Óyeme y un gentío queriendo ser padrastro, terrible", escribió.

La barranquillera cuestionó cuáles son las ganas de buscarle una pareja, hablando sobre su vinculación con el artista Camilo Méndez, a quien le mencionaron su nombre repetidamente luego de que este le dedicara una canción a la persona en que realidad le gusta.

Con el humor que la caracteriza señaló que no la dejan vivir el luto en sus relaciones, pues inmediatamente la están relacionando con alguien.

"No saben mi próximo movimiento, cuando menos crean resulto con una prima tuya porque estoy segura de que yo no soy la del problema", agregó.

¿Un Futbolista está conquistando a Aida Victoria Merlano?

Asimismo, la influenciadora confesó que debido a sus publicaciones donde ha mostrado lo rápido que ha recuperado su figura, ha recibido varios elogios de ciertas personalidades, entre ellos un futbolista que no tardó en coquetearle por interno.

Sin embargo, no dio a conocer el nombre del jugador que decidió elogiarla y demostrarle su interés.

Cabe destacar que, dichos rumores de que Aida Victoria Merlano estaría con otra persona comenzaron luego de que confirmara su ruptura con el empresario Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, a quien dio a luz el pasado 29 de julio.

Los dos detallaron que su ruptura no se dio por infidelidad como muchos han especulado, pero señalaron que quedaron en buenos términos por el bienestar de su pequeño y que pueda tener a sus dos padres presentes.