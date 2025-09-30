Karina García reapareció en redes con video tras confirmar ruptura con Altafulla: "Ella es patrona"

Karina García y Altafulla se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de confirmar que su relación llegó a su final luego de tres meses de salir de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Cuál fue el video y anuncio con el que reapareció Karina García tras su ruptura con Altafulla?

Karina García fue la encargada de confirmar que su relación con el cantante Altafulla había llegado a su final a través de un extenso comunicado en el que reveló detalles de su decisión.

Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.

Karina García reveló que su relación había terminado 15 días atrás y que se encontraba desde entonces en todo un proceso de aceptación y sanación tras según ella haberse entregado en cuerpo y alma.

No soy perfecta pero lo di todo y reitero quiero ser clara, tenemos contacto cero. No soy capaz de sostener una mentira.

Esta noticia dejó en 'shock' a sus seguidores y ha sido el tema más comentado en redes sociales en las últimas 24 horas, precisamente, la modelo antioqueña volvió a aparecer en su cuenta de Instagram tras haber lanzado su comunicado.

Karina García y Altafulla confirmaron su ruptura. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

¿Qué dijo Karina García tras reaparecer en redes sociales luego de confirmar su ruptura con Altafulla?

Karina García compartió una primera foto en la que se mostró desde el gimnasio y seguido a esto compartió un video en el que se dejó ver haciendo ejercicios de abdomen y movilidad junto a su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz.

La modelo antioqueña expresó que está concentrada en su entrenamiento para su enfrentamiento de boxeo del próximo 18 de octubre en Bogotá contra la mexicana Karely Ruiz.

Buenas tardes mundo, faltan 18 días.

Lo curioso es que Karina García acompañó su video con la canción "Andrea" de Bad Bunny, sencillo musical que habla sobre el empoderamiento femenino.

Porque ella es jefa, patrona y aunque casi, casi por dentro se desborona, se acicala y se ve cabr*na.

Artículos relacionados Karina García Valentino Lázaro reveló nuevos detalles de la ruptura de Karina García y Altafulla

¿Qué ha dicho Altafulla sobre su ruptura con Karina García?

El cantante Altafulla rompió su silencio en la mañana del 30 de septiembre en su paso por diferentes programas del Canal RCN como Mañana Express y Buen día, Colombia.

Allí el cantante aseguró que a pesar de su ruptura con Karina García le guardaba un cariño especial a ella y a su familia, además, dejó ver que no acordó con ella el tema del comunicado.

Yo hubiese preferido tener una conversación en persona y que hubiese sido de otra manera.

Asimismo, dejó ver que la relación se fue deteriorando por la distancia que empezaron a tener por sus compromisos personales y laborales.

Estamos en momentos fuertes para los dos, la distancia, y todo, no nos dejaba tener el control de la relación.