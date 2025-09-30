Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hugo García e Isabella Ladera sorprenden con romántico paseo en la playa

Hugo García e Isabella Ladera disfrutaron de un paseo romántico a la orilla del mar que revolucionó las redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Isabella Ladera
Hugo García acompañó a Isabella Ladera tras escándalo. (Foto Giorgio Viera / AFP)

La relación entre Hugo García e Isabella Ladera volvió a las redes sociales luego de que ambos compartieran momentos románticos a la orilla del mar, las imágenes de la pareja tomada de la mano mientras disfrutaba de lo que parece ser una escapada especial.

Artículos relacionados

¿Qué revelan las fotos recientes de Isabella Ladera y Hugo García?

Las fotos no solo mostraron un paseo en la playa, sino que también dejaron ver la privacidad que ambos comparten, para muchos seguidores, entre ellos existe mucho más que una amistad.

El peruano y la venezolana han preferido expresar su cercanía con imágenes y mensajes en redes sociales, en lugar de declaraciones directas, lo que genera aún más expectativa entre sus seguidores.

Además, no es la primera vez que se dejan ver compartiendo actividades en público, pues hace algunos días, ambos subieron contenido en sus historias de Instagram acompañados de un grupo de amigos, reflejando que su relación no solo se limita a lo privado, sino que se proyecta también en sus círculos sociales más cercanos.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el regreso de Isabella a la vida pública?

El protagonismo de Isabella Ladera también ha sido un punto clave en la conversación digital, tras un periodo en el que estuvo menos activa en redes, la modelo explicó que enfrentaba momentos personales complicados. Sin embargo, con el tiempo ha retomado su presencia en eventos y actividades sociales, mostrándose con más energía y seguridad.

Entre olas, sonrisas y miradas cómplices… así se dejaron ver Hugo García e Isabella Ladera frente al mar.
Entre olas, sonrisas y miradas cómplices… así se dejaron ver Hugo García e Isabella Ladera frente al mar. (Foto Izquierda: AFP / Giorgio Viera | Foto Derecha: Freepik)

Las fotos con Hugo García es, para muchos, la señal definitiva de que está lista para volver al escenario público con una nueva actitud. Sus seguidores celebraron este regreso, recordando que, pese a las dificultades, la modelo siempre ha tenido la capacidad de reinventarse y continuar adelante con determinación.

Artículos relacionados

¿Qué dicen los seguidores sobre esta nueva etapa?

La reacción de los fans no se hizo esperar, los comentarios resaltaron lo bien que se ven juntos y cómo su relación parece estar construida sobre una base de confianza y cariño, y aunque ninguno de los dos ha confirmado de manera explícita el inicio de un romance, sus publicaciones en redes hablan por sí solas.

Isabella Ladera
Mamá de Hugo García niega relación entre Isabella Ladera y su hijo. (Foto Jason Koerner / AFP)

En definitiva, lo que comenzó como rumores se ha transformado en escenas que dan mucho de qué hablar para los seguidores de Isabella Ladera y Hugo García, especialmente por la emoción que despierta entre la comunidad digital.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón fue sorprendida con romántico detalle y así reaccionó

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón no dudó en presumir el inesperado obsequio y reveló el nombre de la persona que se lo envió.

Mánager de B-King desempolvó video de él con un policía Talento nacional

Mánager de B-King sacó a la luz video del artista con un policía antes de su muerte

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, compartió curioso video del artista antes de su fallecimiento e hizo petición especial: "Es la cruel realidad".

Proyectos que mantienen activos a Nicole Kidman y Keith Urban Talento internacional

Nicole Kidman y Keith Urban confirman su separación tras casi dos décadas de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban confirman su separación, poniendo fin a una de las relaciones más admiradas de Hollywood.

Lo más superlike

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Estos eran los precios del exclusivo salón del fallecido estilista de Ángela Aguilar

El pasado lunes 29 de septiembre, se confirmó el trágico hecho que cobró la vida del reconocido estilista mexicano.

Richard Ríos marcó autogol con Benfica Selección Colombia

Los memes y reacciones que dejó el autogol de Richard Ríos con el Benfica en la Champions

Vanessa Pulgarín, Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rompió el silencio sobre Miss Amazonas: "Sabotear"

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra