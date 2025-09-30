Aída Merlano no pudo contener las lágrimas ante el video que le dedicó un seguidor

La vida personal de Aída Victoria Merlano ha vuelto a ser tema de conversación nacional tras confirmarse su separación de Juan David Tejada.

La creadora de contenido, acostumbrada a estar en el ojo público, sorprendió al compartir detalles íntimos sobre cómo vivió este proceso y, al mismo tiempo, demostrar que su fortaleza sigue siendo uno de sus rasgos más admirados.

¿Cómo reaccionó Aída Victoria a los mensajes de apoyo en redes?

En medio de las críticas y especulaciones, un video en particular logró conmoverla. Un creador de contenido publicó un reel resaltando la resiliencia de la barranquillera, recordando los momentos en los que ha sabido levantarse a pesar de la adversidad.

La publicación no solo tuvo miles de reacciones, sino que también tocó fibras profundas en ella, quien confesó que lloró al verlo, no por tristeza, sino por la emoción de que alguien reconociera su valentía. El gesto fue tan significativo que decidió compartirlo en sus redes sociales, enviando así un mensaje de gratitud a quienes eligen acompañarla desde la empatía.

¿Qué dijo Aída Victoria sobre las críticas tras su ruptura?

La influencer respondió de manera irónica a varios comentarios que surgieron tras la confirmación de la separación. Con su estilo directo y cargado de sarcasmo, aseguró que más allá de la tormenta emocional, no faltan quienes especulan sobre nuevos pretendientes en su vida.

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas que ha recibido por su ruptura. (Foto Canal RCN)

Lejos de mostrarse afectada, utilizó el humor como escudo y dejó claro que no permitirá que las críticas definan su proceso personal.

Esta reacción contrasta con la postura de Tejada, quien el 26 de septiembre optó por un comunicado más formal en el que recalcó el respeto mutuo y el bienestar de su hijo como prioridades.

Ella, en cambio, decidió hablar desde la autenticidad, resaltando que no tiene intención de convertir su ruptura en un espectáculo mediático, sino en una oportunidad de madurez.

¿Qué reveló Aída Victoria sobre el momento en que tomó la decisión?

Uno de los detalles más impactantes compartidos por la creadora fue el momento exacto en que decidió poner fin a su matrimonio.

Según relató, la determinación llegó apenas tres días después del nacimiento de Emiliano, su primer hijo. Explicó que prefirió mantener silencio en ese instante porque necesitaba proteger su etapa de posparto del ruido externo, priorizando su recuperación emocional y el inicio de su maternidad.

Se confirma ruptura de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada/Canal RCN

Su confesión dejó claro que la decisión no fue precipitada, sino un acto consciente de autocuidado. Con ello reafirmó que, pese a la presión mediática, eligió preservar su intimidad hasta sentirse lista para compartir la noticia.

La separación, que tomó por sorpresa a muchos al haberse casado bajo un ritual indígena en enero de 2025, sigue generando reacciones divididas. Mientras algunos cuestionan, otros celebran la determinación de Aída Victoria de afrontar uno de los capítulos más difíciles de su vida con transparencia, humor y un mensaje poderoso: la fortaleza también puede expresarse entre lágrimas y sonrisas.