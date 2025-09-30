Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura G rompió el silencio sobre el momento en que casi pierde la vida: esto contó

Laura González reveló la razón por la cual casi pierde la vida tras un complicado momento que vivió en el pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Laura G confesó el difícil momento en el que casi pierde la vida.
Esta fue la razón por la que Laura G casi pierde la vida en el pasado. | Foto: Buen Día, Colombia

El nombre de Laura Gonzálezha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras las diversas polémicas presentadas con su exnovio Juan Martín moreno.

Además, la creadora de contenido digital, quien hizo parte de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, ha acaparado la atención mediática tras hacer una sorprendente confesión a causa del difícil momento que vivió en su pasado en el que casi pierde la vida

¿Cuál es la razón por la que Laura G casi pierde la vida?

Es clave mencionar que el nombre de Elkin de la Hoz, o más conocido como Dímelo King, ha sido tema de conversación en los últimos meses gracias al éxito que ha tenido con su pódcast llamado: ‘Tamo en vivo’.

Laura G hizo sorprendente confesión en el pódcast de 'Tamo en vivo'. | Foto: Buen Día, Colombia

De este modo, Lara González, se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 970 mil seguidores, un reflexivo video en el que abrió su corazón al contar algunos detalles de los momentos más difíciles de su vida en el pódcast de Dímelo King:

“Este problema llevaba como un mes y yo duré como tres semanas en que yo no cogía el celular, en que yo no quería ver redes sociales. Yo me levantaba y decía: ¿yo para qué me levanto”, añadió Laura G.

A raíz de estas palabras, la influenciadora rompió el silencio acerca del difícil momento que atravesó en el pasado. Así también, muchos internautas lo asocian con respecto a las polémicas que atravesó en el pasado con su expareja.

¿Por qué razón Laura González reveló que estuvo cerca de la muerte?

Durante el video, se evidencia que Laura abrió su corazón y recordó aquella época en la que sintió que su vida estuvo al borde del riesgo al no sentir la suficiente inspiración para cumplir con cada uno de sus sueños:

Internautas dividen opiniones con el difícil momento de Laura G en el pasado. | Foto: Canal RCN

“Yo llegué a un punto en el que incluso yo estaba con mi madre en el apartamento y yo le dije mami, vete, quiero estar sola porque no le hallaba sentido a nada. Siempre he sido una mujer que la gente me ve como muy positiva, como muy alegre, que se levanta gritando, pero en esa situación de mi vida no le hallé sentido a nada, pues llegué a pensar en no querer despertar más”, agregó la creadora de contenido.

Por el momento, la entrevista completa saldrá a través de la plataforma digital de YouTube en la que Laura explicará con detalle las razones por las cuales sintió que casi pierde la vida por un difícil momento a nivel personal.

 

