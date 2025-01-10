Manuela Gómez estalló ante críticas por la crianza de su hija: esto dijo

Manuela Gómez se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital y empresarias más reconocidas del país gracias a la especial conexión que ha tenido con su público mediante sus redes sociales.

Además, la creadora de contenido se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras los comentarios que ha recibido por parte de los internautas al recibir críticas frente a su rol como madre.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

¿Qué dijo Manuela Gómez tras recibir críticas de su rol como madre?

Recientemente, Manuela Gómez se pronunció en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, acerca de las diversas críticas que ha recibido por el rol que tiene como madre, según muchos internautas, y expresó lo siguiente:

“Y mucha gente podrá juzgarme como mala madre, que abandono a mi hija, la verdad a mí no me importa. Yo sé lo que soy, sé la clase de madre que soy. Acepto mis culpas y errores porque soy una madre primeriza. Acepto que no puedo estar todo el tiempo con ella”, añadió Manuela Gómez.

Esto dijo Manuela Gómez tras las críticas presentadas por internautas. | Foto: Canal RCN

Con base en estas palabras, la creadora de contenido digital reveló que en muchas ocasiones no puede compartir el suficiente tiempo con su hija Samantha, pues debe seguir abarcando cada uno de sus proyectos a nivel profesional:

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

“Yo sacrifico algo de tiempo con Samantha, pero es por su futuro porque en la vida todo puede pasar. Uno nunca sabe y yo quiero ser esa madre presente, quiero llevar a mi hija al jardín o al colegio. Así también, en sus clases y lo que ella quiera hacer. Pero en este momento, yo no puedo parar de trabajar”, agregó la creadora de contenido.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras roces en MasterChef: “Es normal chocar”

¿Cómo ha sido la experiencia de Manuela Gómez como madre?

Recordemos que el pasado 8 de junio del año 2024, Manuela Gómez acaparó la atención mediática al cautivar a sus seguidores con el nacimiento de su primera hija, Samantha , quien ha sido una base primordial en su vida.

¿Cómo ha sido la experiencia de Manuela Gómez al ser madre? | Foto: Canal RCN

Sin duda, Manuela ha tenido la oportunidad de compartir mediante sus redes sociales la gran felicidad que siente como madre, pues está en búsqueda de ser un ejemplo para su bebé y darle todas las oportunidades para cuando crezca su hija.