Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras roces en MasterChef: “Es normal chocar”

En los últimos meses, miles de internautas se han conectado con la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en el que los televidentes han evidenciado el proceso de cada uno de los participantes en la cocina más famosa del país.

Además, los nombres de Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard han sido tendencia mediante las diferentes redes sociales tras algunas diferencias que han presentado dentro de la competencia. Así también, los internautas han generado múltiples comentarios al respecto.

¿Qué opina Violeta Bergonzi de Michelle Rouillard tras diferencias en MasterChef?

Recientemente, la reconocida presentadora Violeta Bergonzi, tuvo una entrevista en una de las secciones del programa de ‘Mañana Express’, una producción del Canal RCN, en el que reveló varios acontecimientos de su vida personal.

¿Por qué razones han tenido diferencias Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard? | Foto: Canal RCN

A través de un video en la cuenta oficial de Instagram de Violeta, en la que cuenta con más de 660 mil seguidores, la presentadora reveló en la entrevista lo que pieza acerca de las diferentes que ha tenido en algunas ocasiones con Michelle Rouillard y pronunció las siguientes palabras:

“Nosotras tenemos diferencias, claro que sí, como las puedo tener con otros participantes, pero a Michelle la conozco hace muchos años. Es una mujer disciplinada, talentosa, bellísima, que tiene su carácter, yo tengo el mío, pero es normal que las personas choquen”, añadió Violeta.

Durante la entrevista, Violeta confesó que a pesar de haber presentado algunas “rivalidades” con Michelle dentro de la cocina, expresó que le agrada mucho su personalidad, pues separa estos asuntos con una amistad:

“Una cosa es el mundo de la cocina, no sé lo que pensará ella, pero no tendría en sentarme con ella a tomar un café o comernos una pizza”, detalló la presentadora.

¿Violeta Bergonzi tendría una amistad con Michelle Rouillard? | Foto: Canal RCN

¿Cómo ha sido la preparación que ha tenido Violeta Bergonzi en MasterChef?

Sin duda, Violeta Bergonzi ha tenido la oportunidad en demostrar su gran desempeño en la cocina de MasterChef Celebrity, no solo por el aprendizaje que ha adquirido por parte de sus compañeros, sino que también, por parte del jurado, el cual está conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Por esta razón, los participantes que aún permanecen en la cocina han tenido la oportunidad en demostrar el gran avance que han tenido en la cocina más famosa del país.