Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras roces en MasterChef: “Es normal chocar”

Violeta Bergonzi le envió sorprendente indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias presentadas en MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias en MasterChef.
¿Qué indirecta le envió Violeta Bergonzi a Michelle Rouillard? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, miles de internautas se han conectado con la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en el que los televidentes han evidenciado el proceso de cada uno de los participantes en la cocina más famosa del país.

Además, los nombres de Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard han sido tendencia mediante las diferentes redes sociales tras algunas diferencias que han presentado dentro de la competencia. Así también, los internautas han generado múltiples comentarios al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué opina Violeta Bergonzi de Michelle Rouillard tras diferencias en MasterChef?

Recientemente, la reconocida presentadora Violeta Bergonzi, tuvo una entrevista en una de las secciones del programa de ‘Mañana Express’, una producción del Canal RCN, en el que reveló varios acontecimientos de su vida personal.

Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias en MasterChef.
¿Por qué razones han tenido diferencias Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard? | Foto: Canal RCN

A través de un video en la cuenta oficial de Instagram de Violeta, en la que cuenta con más de 660 mil seguidores, la presentadora reveló en la entrevista lo que pieza acerca de las diferentes que ha tenido en algunas ocasiones con Michelle Rouillard y pronunció las siguientes palabras:

“Nosotras tenemos diferencias, claro que sí, como las puedo tener con otros participantes, pero a Michelle la conozco hace muchos años. Es una mujer disciplinada, talentosa, bellísima, que tiene su carácter, yo tengo el mío, pero es normal que las personas choquen”, añadió Violeta.

Artículos relacionados

Durante la entrevista, Violeta confesó que a pesar de haber presentado algunas “rivalidades” con Michelle dentro de la cocina, expresó que le agrada mucho su personalidad, pues separa estos asuntos con una amistad:

“Una cosa es el mundo de la cocina, no sé lo que pensará ella, pero no tendría en sentarme con ella a tomar un café o comernos una pizza”, detalló la presentadora.

Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias en MasterChef.
¿Violeta Bergonzi tendría una amistad con Michelle Rouillard? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la preparación que ha tenido Violeta Bergonzi en MasterChef?

Sin duda, Violeta Bergonzi ha tenido la oportunidad en demostrar su gran desempeño en la cocina de MasterChef Celebrity, no solo por el aprendizaje que ha adquirido por parte de sus compañeros, sino que también, por parte del jurado, el cual está conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Por esta razón, los participantes que aún permanecen en la cocina han tenido la oportunidad en demostrar el gran avance que han tenido en la cocina más famosa del país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla Altafulla

Altafulla pide que lo amen en plena llamada telefónica: se escucha con el ánimo bajo

Una locutora llamó en vivo a Altafulla para que expresara cómo se sentía por terminar con Karina García.

Yina Calderón, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre la ruptura de Karina y Altafulla: "Que no se haga la sufrida"

La empresaria Yina Calderón habló luego de la ruptura de los famosos Karina García y Altafulla.

Melissa Gate habría reaccionado a ruptura de Karina García y Altafulla Melissa Gate

Melissa Gate habría reaccionado a la ruptura de Karina García y Altafulla: "Qué miedo"

Melissa Gate dejó controversial mensaje tras hacerse oficial la ruptura de Karina García y Altafulla, sus excompañeros de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Autoridades mexicanas revelan nuevos detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar.

Nicki Minaj y Cardi B pelean en redes Cardi B

Cardi B y Nicki Minaj reavivan su rivalidad con explosiva pelea en redes

Jorge Herrera, Raúl Ocampo y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó el público tras el reintegro de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity: "se puso bueno"

Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en MasterChef tras un error que le costó puntos a su equipo. MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en el reto de MasterChef Celebrity

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta