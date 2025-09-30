Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en el reto de MasterChef Celebrity

El más reciente episodio de MasterChef Celebrity 2025 se vivió entre emociones, intensas, alegrías, colectivas y momentos de alta tensión por los participantes enfrentaron un nuevo reto en equipo que puso a prueba a sus habilidades culinarias y sobremodo su capacidad de concentración bajo presión.

En medio de este panorama, Alejandra Ávila se convirtió en el centro de atención tras una situación que la llevó a derramar lágrimas y recibe solidaridad de sus compañeras.

¿Cuál fue la dificultad que enfrentó Alejandra en MasterChef Celebrity?

Durante la prueba de las desventajas asignadas marcaron la dinámica de los equipos, y Alejandra le corresponde una restricción particular en la que debía cocinar, sin hablar, y sin probar nada de lo que preparaba, y aunque la actriz intentó acatar la norma en un momento de debilidad, probó un poco de su receta, una acción que fue vista por Claudia Bahamón y que ocasionó que el equipo perdiera puntos.

La propia Alejandra se sintió frustrada por no cumplir con la condición establecida, pues ese error la desbordó emocionalmente y entre lágrimas, confesó que se sentía muy mal por haber fallado en una tarea que parecía sencilla en apariencia, pero que la práctica resultó exigente, dejando ver el nivel de presión que se vive en cada reto del programa.

¿Cómo reaccionaron las compañeras de Alejandra frente a la situación en MasterChef Celebrity?

Lejos de mostrarse inconformes con la disminución de los puntos, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino optaron por un gesto de apoyo hacia Alejandra y ambas entendieron que el error era parte del proceso y decidieron abrazar la situación como un reto compartido.

El reto en equipo dejó a Alejandra Ávila entre lágrimas, pero también mostró el poder del apoyo femenino en MasterChef. Foto Canal RCN

Pues para ellas que un chef pruebe sus platos, es un reflejo natural dentro de las habilidades culinarias, y fue una reacción que resaltó un aspecto que pocas veces se visibilidad en la competencia y es la importancia de la empatía en un entorno de los nervios y la exigencia son constantes.

La solidaridad de sus compañeras permitió que Alejandra se sintiera acompañada, y que, a pesar del tropiezo, mantuviera al espíritu de unidad, un gesto que convirtió en un momento sencillo en uno de los más comentados de este episodio por el compañerismo en la cocina de MasterChef Celebrity.

¿Qué equipo logró quedarse con la victoria en este reto de MasterChef Celebrity?

Aunque varios grupos se enfrentaron obstáculos, el triunfo finalmente se lo llevó el equipo de naranja, conformado por Valentina tajado, Raúl Ocampo y Jorge Herrera, quien recientemente regresó a la competencia y pese a tener sus propias desventajas, lograron convencer al jurado invitado compuesto por representantes del sitio donde se llevó a cabo la prueba.

Alejandra Ávila se quebró en lágrimas tras no cumplir con la desventaja asignada. Foto Canal RCN

Su propuesta culinaria, destacó por la organización y el sabor, lo que les permitió obtener la mayor puntuación de esta noche y aunque no se conoce cuál será la ventaja que ganaban tras el reto, el jurado anticipó, que en el próximo episodio deberían tomar decisiones cruciales que podrían cambiar el rumbo del juego, manteniendo una expectativa tanto a los participantes como los televidentes.

Ese capítulo dejó claro que la disciplina y la capacidad de asumir errores, además del respaldo entre compañeros, son factores que pueden marcar la diferencia en medio del juego, una lección de cocina y de vida que se aprende en MasterChef Celebrity.