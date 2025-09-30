El liderazgo de Michelle fue cuestionado por Patricia en MasterChef Celebrity ¿Qué sucedió?

Este capítulo de MasterChef Celebrity estuvo marcado por un reto en campo que puso a prueba no solo las habilidades culinarias de los participantes, sino también su capacidad de trabajar en equipo bajo presión.

La dinámica consistía en que cada grupo debía elegir un líder encargado de guiar la receta, mientras el resto de los integrantes debía seguir instrucciones al pie de la letra para lograr un plato impecable. Sin embargo, lo que parecía un ejercicio de confianza terminó desatando discusiones, improvisaciones y un ambiente cargado de estrés y desconfianza.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Así reaccionó el público tras el reintegro de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity: "se puso bueno"

¿Por qué surgieron diferencias entre Patricia Grisales y Michelle en MasterChef Celebrity?

La polémica de la jornada estuvo protagonizada por Patricia Grisales y Michelle Rouillard, quienes no lograron sincronizar sus maneras de trabajar, pues según Patricia, el gran problema fue que Michelle, designada como líder, no tenía clara la receta aunque era un plato originario de Popayán, su lugar de nacimiento.

Entre gritos, tensión y recetas improvisadas, Patricia y Michelle no lograron ponerse de acuerdo en pleno reto de campo. Foto Canal RCN

Para Patricia, esa falta de precisión en las indicaciones dificultó la coordinación, provocando que el equipo tuviera que improvisar a pocos minutos de presentar el plato al jurado.

Por su parte, Michelle manifestó que lo más complejo no fue la receta en sí, sino la actitud de sus compañeros, y expresó que la tensión se sentía en cada movimiento y que, en lugar de enfocarse en seguir adelante, surgían discusiones innecesarias, y en su versión, el trabajo en equipo nunca terminó de fluir, lo que afectó directamente en el resultado.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Qué papel jugó el estrés en el desempeño del equipo en MasterChef Celebrity?

El escenario de este reto fue aún más estresante por desarrollarse al aire libre, el clima no ayudó y se convirtió en un factor extra que elevó el nivel de presión. A esto se sumaron las constantes intervenciones de Claudia Bahamón, quien con preguntas directas y recordatorios del tiempo incrementaba la sensación de que el reloj avanzaba más rápido de lo habitual.

Patricia Grisales y Michelle no lograron coordinar en el reto de campo de MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Michelle reconoció que el estrés colectivo fue determinante. Con el tiempo en contra, cada minuto contaba y la posibilidad de cometer errores crecía. Este ambiente hizo que las discusiones se intensificaran y que la ejecución del paso a paso no fuese la más organizada.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

¿Cómo reaccionó Ricardo Vesga ante la tensión en MasterChef Celebrity?

Mientras Patricia y Michelle dividían sus opiniones y métodos, Ricardo Vesga optó por tomar distancia de las discusiones, y aunque también sintió el peso del reto y la presión de las desventajas que arrastraban del capítulo anterior, decidió centrarse en ejecutar lo que Michelle le pedía.

Su actitud buscaba aportar calma en medio del caos, pero no fue suficiente para evitar que el equipo terminara improvisando hacia el final de la prueba en MasterChef Celebrity.