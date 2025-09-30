Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón predice ruptura entre Norma Nivia y Mateo: "Él quiere a Karina García"

Yina Calderón desató revuelo con su nueva predicción: según ella, el romance entre Norma Nivia y Mateo Varela no tendría futuro.

Yina Calderón asegura que entre Norma Nivia y Mateo Varela hay un pasado que podría volver a cambiarlo todo. Foto Canal RCN

En el último episodio de su programa digital, Yina Calderón puso en el centro de conversación a dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, Norma Nivia y Mateo Varela.

¿Qué futuro vio Yina Calderón para Norma y Mateo?

La creadora de contenido decidió hacer un repaso de lo que, según su perspectiva, ocurre realmente en ese romance que ha dado de qué hablar dentro y fuera del reality, pues para ella detrás de las apariencias podría haber sentimientos no resueltos que marcarían en el futuro de esta relación.

 

De acuerdo con su análisis, Mateo Varela mantiene actualmente una relación estable y visible con Norma Nivia y se les ha visto compartir tiempo juntos, disfrutando de viajes fuera del país y proyectando lo que parece ser un vínculo sólido.

¿Por qué Yina asegura que aún existiría interés en Karina García?

Sin embargo, Yina considera que no todo es tan firme como parece simple vista, pues recuerdo como en los primeros días del reality, Mateo tuvo un interés muy marcado por Karina García y en aquel momento la competencia y la presencia de otros pretendientes dentro de La casa hicieron que su acercamiento no fuera exitoso.

Según Yina, Mateo aún tendría sentimientos por otra persona de La casa de los famosos.
Según Yina, Mateo aún tendría sentimientos por otra persona de La casa de los famosos. Foto Canal RCN

Y ahora, tras ese intento fallido, Mateo optó por fijar su atención en Norma, con quien, finalmente logró tener una relación de noviazgo.

¿Qué dijo sobre la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela?

El punto más polémico de la transmisión surgió cuando Yina aseguró que a su manera de ver, Mateo todavía siente atracción por Karina, pues representa el perfil de mujer que es más cercano a lo que él suele buscar, y ahora que a Karina ha terminado su romance con Altafulla las condiciones serían distintas y el camino estaría despejado para que Mateo intente nuevamente conquistarla.

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia y Peluche respondieron con firmeza ante las críticas. Foto | Canal RCN.

Para ella regreso de Karina al escenario de la soltería despierta sentimientos que nunca se pagaron en Mateo y como era de esperarse generó múltiples comentarios en redes sociales.

Además, sus seguidores comenzaron un debate entre quienes creen que sus observaciones podrían tener bastante fundamento, y quienes opinan que sólo busca mantener una polémica viva.

Lo cierto es que con cada predicción Yina Calderón logra posicionarse en el centro de la conversación, alimentando la expectativa sobre lo que podía pasar en la vida sentimental de estos dos exparticipantes de La casa más famosa de Colombia.

