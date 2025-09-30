Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Con sarcasmo y sin filtros: Así le respondió Yina Calderón a Juan David Tejada

Yina Calderón usó su programa para responder a Juan David Tejada con ironía y sarcasmo, desatando aún más la controversia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Juan David Tejada se despachó contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

La vida personal de Juan David Tejada sigue en el centro de atención después de su separación con Aída Merlano, con quien comparte la crianza de su hijo Emiliano.

Pues lo que parecía ser un capítulo cerrado en la historia de ambos, se convirtió en un tema mediático luego de que Yina Calderón lo mencionara en la más reciente transmisión de su programa digital de chismes “Escándalo TV”.

¿Qué detonó la molestia de Juan David Tejada?

En el programa, Yina hizo comentarios que generaron polémica, pues aseguró que días atrás, Juan David Tejada podría tener una nueva relación sentimental con una creadora de contenido junto a la que habían visto en Cartagena, lo que llevó a que le empresario y expareja de Aída Victoria Merlano se pronunciara en redes sociales.

 

En sus historias de Instagram, el joven decidió responder de forma directa y enviarle un mensaje contundente y aunque lo hizo sin perder la calma, no ocultó su incomodidad ante lo que consideró un rumor sin fundamentos.

En su respuesta incluso le deseó bendiciones y acompañó sus palabras con un gesto de beso, dejando claro que, aunque no busca confrontaciones, tampoco permitirá que se afecte su imagen sin pruebas.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón desde su programa a Juan David Tejada?

Durante la segunda emisión de Escándalo TV, Yina aprovechó su espacio digital para responder con un tono sarcástico insinuó que Juan David Tejada era un hombre coqueto y que esa actitud habría influido en su ruptura con Aída Victoria Merlano.

La creadora de contenido aseguró que no habla sin fundamentos y que, de hecho, había recibido comentarios de personas cercanas que confirmaban su versión sobre la conducta del empresario en espacios públicos.

Además, mostró el mensaje que él mismo le habría dejado horas antes en redes, y expresó que no se siente afectada por su mensaje, de hecho se refirió al empresario en un tono de sarcasmo e ironía mencionando que su reacción es solo la reacción de una persona cuando siente que está al descubierto.

¿Dónde queda Aída Victoria en medio de la controversia?

El anuncio de separación de Aída Victoria, hecho el pasado 26 de septiembre, fue discreto y sin mayores detalles, ella explicó que no deseaba convertir su ruptura en un espectáculo y que prefería priorizar su proceso personal como madre.

Aida Victoria Merlano durante entrevista en Yo José Gabriel.
Sin embargo, la conversación ha seguido creciendo alrededor de su nombre debido a las declaraciones de Yina Calderón y la respuesta de Juan David Tejada.

Y aunque Aída no ha vuelto a referirse al tema, sus seguidores mantienen la expectativa sobre las versiones de Yina y la defensa de Juan David en medio de la controversia.

