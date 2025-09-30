Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano hizo confesión sobre su economía tras su ruptura amorosa

Aida Victoria Merlano se sinceró en redes y habló sobre las consecuencias de sus fracasos amorosos.

En medio del revuelo que causó la ruptura Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, una vez más la creadora de contenido llamó la atención en redes sociales al hacer una inesperada revelación sobre el tema que de inmediato dio de qué hablar.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en medio de la polémica por su ruptura con Juan David Tejada?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Aida Victoria ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, hizo una confesión sobre uno de los aspectos más difíciles de terminar sus relaciones sentimentales que tiene que ver con sus finanzas.

“Mi economía no me permite otro fracaso amoroso… no he terminado de pagar un colchón, cuando ya me toca comprar otro”, escribió la creadora de contenido en sus historias.

El texto, lo acompañó con una grabación desde lo que parece ser su vivienda mientras ingresan a una habitación un colchón nuevo, mientras es cargado entre algunas personas.

¿Por qué terminaron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

De acuerdo con lo que informaron Merlano y Tejado el pasado viernes 26 de septiembre cuando confirmaron el fin de su relación, ambos tomaron la decisión y quedaron en los mejores términos.

Según el empresario, quiso romper el silencio y aclarar la situación para poner fin a las especulaciones de los medios, además, tomó esta decisión de hacer pública la ruptura ya que su relación también lo fue. Así mismo, desmintió supuestos rumores de infidelidad.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tras su ruptura?

Por su parte, Aida Victoria, dio a conocer que tomó la decisión de terminar su relación tres días después de dar a luz a Emiliano, y aunque no habló de los motivos puntuales, sí dejó claro que prefirió guardar silencio buscando estar alejada del boom mediático y vivir sus primeros meses de maternidad en completa tranquilidad.

"No quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos", señaló.

