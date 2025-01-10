Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exesposa de Luis Alberto Posada, rompió en llanto tras perder su carro en confuso hecho: ¿qué pasó?

Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada rompió en llanto tras desafortunada pérdida que tuvo en Medellín.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué razón la exesposa de Luis Alberto Posada se quebró en llanto? | Foto: Canal RCN y Freepik

Uno de los artistas más influyentes en la música popular colombiana es Luis Alberto Posada, quien se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional por el éxito en canciones como: ‘Tu amor desapareció’, ‘Me cambiaste por nada’ y ‘Me tomas y me dejas’.

En las últimas horas, el nombre de Katalina posada, exesposa de Luis Alberto Posada, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras anunciar la desafortunada pérdida que tuvo en la ciudad de Medellín con su automóvil.

¿Por qué razón la exesposa de Luis Alberto Posada quebró en llanto en redes sociales?

Recientemente, Katalina Posada compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 160 mil seguidores, un desgarrador video en el que está llorando a causa del hurt# que vivió en la ciudad de Medellín con su automóvil y expresó las siguientes palabras:

¿Qué le pasó a la exesposa de Luis Alberto Posada en Medellín? | Foto. Canal RCN

“Mi gente bonita de redes sociales, hoy nuevamente me encuentro en esta situación porque la vida me ha puesto pruebas. El domingo viajé a la ciudad de Medellín a hacer diligencias y el pasado lunes, mi auto desapareció”, añadió Katalina.

En medio de las palabras que compartió Katalina, se vio reflejada la angustia que ha sentido tras la pérdida que tuvo en la ciudad de Medellín. Así también, les explicó a sus seguidores que se comunicó con las autoridades para que le dieran una respuesta inmediata ante el hecho presentado:

“No sabía qué hacer, llamé a la policía. De hecho, hice un video en medio de la angustia y me dijeron que era mejor no subirlo para no recibir comentarios de las personas que hurtaron mi auto. Eso ocurrió en el barrio Buenos Aires. Espero me ayuden, o sea, la verdad no sé ni qué hacer”, señaló Katalina.

¿Qué le han dicho las autoridades a Katalina Posada tras el hurt# de su auto?

En el reciente video que compartió la expareja del cantante Luis Alberto Posada, se evidencia que las autoridades se encuentran en las respectivas investigaciones al respecto.

¿Qué han dicho las autoridades ante la pérdida de Katalina Posada? | Foto: Freepik

Así también, le anunciaron a Katalina la suposición de que se podía tratar de un acto presentado en su contra. Sin embargo, se encuentran en las respectivas indagaciones del caso para esclarecer el desafortunado hecho presentado.

