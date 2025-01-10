Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Natalia París reveló que un test en ChatGPT le indicó posibles rasgos de autismo

Natalia París sorprendió al confesar que, tras realizar un test en ChatGPT, descubrió posibles rasgos de autismo en ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
ChatGPT y Natalia París: el curioso test que le mostró posibles rasgos de autismo
Natalia París sorprendió al contar que ChatGPT le indicó posibles rasgos de autismo. (Foto AFP: Joaquin Sarmiento).

La reconocida modelo y DJ colombiana Natalia Paris sorprendió recientemente al afirmar que padecía de autismo. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la forma en la que lo descubrió, pues mencionó que no ha sido un diagnostico proporcionado en la salud mental.

¿Cómo descubrió Natalia París que podría tener autismo? Esto dijo la modelo

En entrevista con la periodista española Eva Rey, la DJ Natalia París comentó que hace poco tiempo descubrió que podría tener autismo, una condición del neurodesarrollo que causa dificultades en la comunicación social, la interacción y el pensamiento.

Al escuchar esto, Rey decidió indagar más a fondo para conocer detalles sobre esta revelación de la icónica mujer, llevándose así una gran sorpresa que generó diversas reacciones en redes sociales.

Y es que, según explicó Natalia París, recientemente decidió realizar un test con ayuda de la popular plataforma de Inteligencia Artificial, ChatGPT, el cual arrojó como resultado que presentaba hiperfoco, un rasgo asociado al espectro autista que se caracteriza por una concentración intensa y prolongada en actividades específicas que, aunque beneficia el aprendizaje, puede dificultar otros aspectos de la vida.

“Yo descubrí muy tarde, a esta edad, que yo tengo autismo. No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a ChatGPT y hace un test largo. Y sobre todo el autismo tenemos algo que es muy bueno que es el hiperfoco: un tema que te obsesionas tanto que te vuelves muy bueno en ese tema”, expresó la modelo.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el autodiagnóstico de autismo de Natalia París?

Como era de esperarse, las revelaciones de Natalia París no pasaron desapercibidas en las redes sociales y rápidamente generaron toda clase de comentarios por parte de los internautas.

“Eso no es un diagnóstico real, debería ir a un especialista”, escribió una seguidora. Algunos internautas optaron por el humor: “ChatGPT ya es psicólogo, ¿qué sigue, médico general?”, Otro escribió: “La tecnología puede orientar, pero el diagnóstico debe hacerlo un especialista”.

