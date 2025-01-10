La Liendra dividió opiniones tras mostrar su radical cambio físico: “Ni tan feo ni tan flaco”

El reconocido creador de contenido digital, conocido como La Liendra, sorprendió a sus millones de seguidores al aparecer con un radical cambio físico.

¿Qué cambios sorprendentes mostró La Liendra en su físico tras su regreso a redes?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien supo ganarse el corazón del público, tomó la decisión de hacer algunos cambios significativos en su cuerpo, por lo que sus fans aseguran que parece otra persona.

Desde hace unos días, el creador de contenido ha publicado en sus redes sociales varios videos donde luce diferente, y varios seguidores han notado los cambios.

La Liendra, quien siempre ha sido reconocido por su delgadez, reveló en esta oportunidad que quiere verse con más definición.

Hace unos días había anunciado que se retiraba de las redes sociales, aparentemente para darse un descanso, y al regresar, aunque sus publicaciones son pocas, estas han dado de qué hablar.

Esta semana mostró los resultados de lo que serían meses de entrenamiento, logrando volverse más fuerte no solo físicamente, sino también emocionalmente.

¿Qué dijo La Liendra tras su radical cambio físico?

En su cuenta personal de Instagram donde suma más de 6 millones de seguidores, el creador de contenido compartió el video donde muestras los músculos que ha ganado gracias al ejercicio.

“Ni tan feo ni tan flaco”, fueron las palabras con las que acompañó el revelador video.

Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar, los usuarios en redes sociales lo tomaron con humor y malos comentarios.

Entre los comentarios se podrían leer algunos como: “Yo en mi momento más esquizofrénico”, “Para que hacen este tipo de videos si saben cómo son en los comentarios”, “Tiene más carne una ensalada de frutas”.

Otros, por el contrario, aplaudían a La Liendra por motivar a hacer ejercicio, mientras que algunos promovían hábitos no apropiados o perjudiciales para la salud.

“Se ve bien, para estar marcado se hace un sacrificio muy grande” “No sé porque nos gusta tanto criticar el físico de los demás algo que se debe de tener claro La Liendra es su amor propio”.

Por lo pronto el creador de contenido regresó a sus redes sociales y compartiendo detalles de los documentales que graba.