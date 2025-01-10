Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla sigue sin creer que no está con Karina García: "No lo asumo"

El artista Altafulla habló sobre estar soltero tras su ruptura con la influenciadora Karina García.

El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos lo mucho que le cuesta decir que está soltero cuando estaba tan comprometido con la influenciadora Karina García.

¿Qué dijo Altafulla sobre estar soltero?

El artista estuvo en entrevista con Mix en medio de su gira de medios en Colombia luego de sus viajes a otros países como Venezuela y México, donde estaba promocionando su música.

Altafulla tras ruptura con Karina García

En medio de su conversación sobre su separación con Karina García lo interrogaron sobre su soltería, a lo que él confesó que todavía no se acostumbra a tener ese título.

"Sí, estoy soltero. No lo asumo, es que ni siquiera le contestaba un mensaje a una mujer", dijo.

¿Altafulla le fue fiel a Karina García?

El barranquillero confesó que cuando ganó La casa de los famosos Colombia y ganó los 400 millones de pesos colombianos le prometió a Dios que iba a ser 100% fiel, pues siempre le ofrenda algo cuando es remunerado con parte de sus sueños y lo estaba cumpliendo.

Altafulla sobre su soltería

"Fiel a un nivel hijue***, fiel de no darle like ni a un 'hola'. Me han dado la mano, me han dicho locuras y yo solo sonrío. Yo fui 100% fiel", señaló.

Contó que después del reality lo buscaron varias mujeres, entre ellas muchas que a él le llamaban la atención antes de la competencia y lo llegaron a buscar, pero él no les correspondió, indicando que estaba totalmente enfocado en Karina García.

Por su parte, le mostraron imágenes donde supuestamente Karina García se estaba escondiendo tras reunirse con Westcol y lo cuestionaron si creía que tenía algo con él, a lo que este respondió que no sabía, pero detalló que solo tenía cosas buenas por decir de la influenciadora.

Tras su declaración varios internautas reaccionaron detallaron que guardan la esperanza de que pueda volver, pues sentían que era un amor genuino, mientras que otros se han mostrado felices por su ruptura.

Por el momento, los dos siguen enfocados en sus respectivos proyectos, dando lo mejor de ellos para seguir teniendo éxito en sus sueños.

