Michelle Rouillard colapsó en medio del reto de campo en MasterChef: "La estufa fue su peor enemiga"

Michelle Rouillard vivió un momento crítico en MasterChef Celebrity al fallar con la estufa en pleno reto de campo en Tolemaida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Michelle Rouillard luchó contra la estufa en el reto de campo en Tolemaida.
Michelle Rouillard luchó contra la estufa en el reto de campo en Tolemaida. Foto Canal RCN

Este capítulo de MasterChef Celebrity continúa elevando la presión sobre los participantes, y en esta ocasión el reto de campo llevó a los participantes hasta la base militar de Tolemaida.

En medio de la exigencia, Michelle Rouillard volvió a ser protagonista por las dificultades que enfrentó al liderar parte de la preparación de un plato tradicional.

¿Qué pasó con la receta de Michelle en MasterChef Celebrity?

El equipo rosa, conformado por Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi, tenía como misión elaborar frijoles para aproximadamente 35 comensales.

Y aunque la receta parecía sencilla en teoría, la exreina de belleza confesó que para ella el verdadero desafío fue enfrentarse a la magnitud del reto, ya que en su experiencia personal jamás había cocinado para más de 3 personas, por lo que manejar tiempos, cantidades, y el control de los fogones se volvió una odisea para ella.

En Tolemaida, Michelle Rouillard enfrentó su mayor reto: cocinar para 30 militares bajo presión.
En Tolemaida, Michelle Rouillard enfrentó su mayor reto: cocinar para 30 militares bajo presión. Foto Canal RCN

Uno de los mayores tropiezos de Michelle fue prender la estufa, la cual constantemente se le apagaba y la obligaba a interrumpir la cocción de los fríjoles, un detalle que no solo retrasó el proceso, sino que también disminuyó su confianza, generándole una tensión evidente frente a sus compañeras de equipo y jurados.

¿Cómo afectó el estrés a la dinámica del grupo de Michelle en MasterChef Celebrity?

El reto en campo no solo se mide por la calidad de los platos, sino también por la capacidad de los equipos para trabajar bajo presión, en el caso del grupo rosa, el ambiente estuvo marcado por momentos de incomodidad.

Justo en ese momento, Belén Alonso intervino para verificar los avances y se encontró con la escena de Michelle intentando encender el fuego en medio de los nervios, reflejando lo difícil que ha sido para ella controlar los factores externos en un reto de cocina en campo.

Y aunque no se dieron discusiones directas, sí hubo roces y silencios cargados de tensión debido al estrés acumulado y al ver a Michelle intentando resolver el problema con la estufa.

¿Podrá Michelle sobreponerse a la mala racha en MasterChef Celebrity?

Los minutos finales del reto se están volviendo más complicados, y en medio de la preparación algunos ingredientes se regaron, haciendo que el equipo perdiera control sobre el tiempo. Dificultades que parecen repetirse para Michelle desde su participación en el reto anterior, donde también se dejó llevar por el estrés.

Michelle Rouillard sufrió con la estufa durante el reto en Tolemaida.
Michelle Rouillard sufrió con la estufa durante el reto en Tolemaida. Foto Canal RCN

Ahora la pregunta es si el esfuerzo del equipo alcanzará para equilibrar los tropiezos del tiempo en cocina y convencer al jurado externo, que en este caso serán los 35 comensales que darán su opinión sobre la preparación de cada equipo.

