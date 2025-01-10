Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanza una nueva predicción: ¿Acabará la amistad entre Emiro y Melissa Gate?

Yina Calderón lanzó una polémica afirmación: Emiro dejaría a Melisa Gate y buscaría un nuevo vínculo con Karina García.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón sorprende con extraña petición tras stream viral con Westcol. (Foto Canal RCN).

EYina Calderón lanzó una afirmación que dejó a más de uno sorprendido, pues según su “intuición”, Emiro no solo estaría próximo a terminar definitivamente su relación con Melisa Gate, sino que también tendría un acercamiento con Karina García.

¿Qué dijo Yina sobre el futuro de Emiro?

Durante una de sus transmisiones, Yina fue directa al señalar que ve a Emiro buscando la manera de acercarse a figuras con más reconocimiento mediático, en sus palabras, estaría más interesado en “pegarse” a quien tenga mayor fama en cada momento, lo que explicaría por qué intentó conectar con Karina García, pues días atrás, él mismo le solicitó realizar un live en Instagram.

Para Yina, detrás de la aparente amistad de Emiro con Karina puede haber una estrategia clara, mantenerse vigente y aprovechar la popularidad de quienes más impacto generan en la audiencia.

¿Qué pasará con la amistad entre Karina y Melisa?

Uno de los puntos que más llamó la atención de la predicción de Yina tiene que ver con la relación entre Karina y Melisa, pues la amistad que ambas construyeron dentro del reality no tiene un futuro sólido.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La amistad entre Karina y Melisa estaría en riesgo según la empresaria. Foto | Canal RCN.

Las diferencias que ya venían marcando distancia entre ellas, y dejar de lado una relación entre Melissa y Emiro abriría el camino para construir nuevos vínculos con la modelo Karina García, quien no solo se encuentra bajo el ojo público por su próxima pelea en Stream Fighters 4, sino por su ruptura con Altafulla.

¿Para Yina es una estrategia o un giro sentimental real?

La gran pregunta que muchos se hacen es si este supuesto acercamiento entre Emiro y Karina responde a sentimientos auténticos o si se trata de una estrategia para mantenerse en la conversación pública.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón sorprendió con una nueva predicción sobre Emiro y Karina. Foto | Canal RCN.

En redes sociales los comentarios no se han hecho esperar, y algunos apoyan la teoría de Yina y creen que Emiro solo busca beneficios de la fama, mientras que otros defienden que cualquier vínculo que surja podría ser genuino.

