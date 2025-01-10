Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Tilly Norwood, la actriz creada con IA que esperan sea la próxima Scarlett Johansson

Tilly Norwood tiene su propia cuenta de Instagram y ha desatado revuelo por las aspiraciones que tienen con la invención de la IA.

Imagen de una actriz creada con IA de Freepik.

No hay duda de que la tecnología es revolucionaria y marca un antes y un después, así que se creó una "actriz" con inteligencia artificial (IA) que desató posturas de todo tipo.

¿Qué planes tienen para Tilly Norwood, actriz creada con IA?

El nombre de la actriz irreal es Tilly Norwood. Como se mencionó, fue creada con la ayuda de la IA y su creadora tienen grandes apuestas.

A Tilly la presentaron en Instagram como una joven promesa de la actuación. Recopilaciones de la revista Deadline consignan que Eline Van der Velden, productora que presentó a la "joven" nacida con IA, contó que hay agencias que ya tienen interés por la creación.

De hecho, se dio a conocer que se hará el anuncio de cuál agencia representará a la controversial actriz digital. Entre las premisas, una de las justificaciones es que hoy en día la tecnología puede disminuir las inversiones de producción.

Es tanta la confianza que le tienen a Tilly Norwood, que esperan que se convierta en una reconocida actriz de cine, tal como lo es la estadounidense Scarlett Johansson

 

¿Por qué Tilly Norwood genera problemas en la industria de la actuación?

Pese a las aspiraciones, la polémica también se hace presente. En Hollywood, la meca del cine a nivel mundial, se desató huelga por el uso de la IA, razón por la que no es del todo bien vista que este tipo de tecnología reemplace al séptimo arte.

Pese a las diversas posturas, Van der Velden puntualizó que la actriz creada con IA no es un reemplazo a la humanidad; en vez de ello, es un proyecto de "arte" y, además, símbolo de creatividad en esta sociedad acelerada.

El perfil de Instagram de Tilly Norwood es real. La innovación con inteligencia artificial supera los 39 mil seguidores, cuya descripción es: "Lo entenderás o fingirás que no. Soy una creación. Actriz que empieza, en Londres, casi siempre en cafés. Un poco de caos y muchos sueños".

Finalmente, en esta red social hay diversas fotografías de Tilly y hasta un video de jeans que parece como si fuese un comercial de TV.

