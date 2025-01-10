Hija de Mario Yepes rompió el silencio y reveló si tiene retoques estéticos

Miranda Yepes Villegas, hija del exfutbolista Mario Alberto Yepes, dio de qué hablar en las últimas horas luego de que decidiera romper el silencio y aclarar si se ha sometido retoques estéticos en su rostro.

¿Qué dijo la hija de Mario Yepes sobre los retoques estéticos en su rostro?

Por medio de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la hermosa joven quiso referirse al tema y responder a los internautas sobre este tema, pues con frecuencia le preguntan sí tiene retoques en su cara.

“Hoy vamos a hablar de los procedimientos que tengo en mi carita… por mucho tiempo pensé si debía hacer este video”, fueron las palabras de Miranda al principio del video, en donde admitió que, en su momento le afectaron los comentarios sobre su apariencia, pero que con el tiempo ha aprendido a no darles importancia.

De acuerdo con la hija del exparticipante de MasterChef Celebrity, los comentarios que más recibe es que se excedió con el b0tox, que sus cejas no son naturales, que la boca tampoco y que su nariz parecía operada.

Hija de Mario Yepes se sinceró sobre sus retoques estéticos. Foto | Canal RCN.

¿Qué respondió la hija de Mario Yepes a los comentarios sobre su rostro?

Frente al tema, Yepes Villegas, dejó claro en primer lugar que, a su edad no se ha practicado ningún procedimiento como muchos lo aseguran, pues afirmó que las facciones de su rostro son parte de la genética familiar.

“Mi mandíbula es muy marcada porque tanto mi mamá como mis hermanos la tienen igual. Si quieren buscar responsables, échenles la culpa a mis papás porque yo no me he hecho nada en la cara”.

Además de señalar que no se ha sometido a ningún retoque, Miranda quiso pedirle a su abuela que se uniera a la grabación de su video para que ella les contara a sus seguidores si tiene conocimiento de algún procedimiento, la señora por su parte no dudó en reafirmar lo mencionado por su nieta.

“Yo la conozco desde que estaba en el vientre. Nunca se ha hecho una c1rugía”, dijo la señora para respaldar las palabras de la joven.

Hija de Mario Yepes reveló si se ha hecho retoques estéticos. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Mirando no dudó comentar que ella no rechaza este tipo de procedimientos, al contrario, aseguró que, en caso de que quiera 0perarse la nariz lo hará, sin embargo, por ahora se siente bien con su apariencia, “Así nací y así me tienen que querer. Y si no les gusto, también está bien”, concluyó.