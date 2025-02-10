Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se enteró la mamá de B-King que su hijo había desaparecido: "Ya no se le iban los mensajes"

Adriana Salazar, mamá de B-King, recordó con dolor el día que supo que su hijo había desaparecido en México.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Así se enteró la mamá de B-King que su hijo había desaparecido | Foto del Canal RCN y Freepik.

Siguen saliendo a la luz declaraciones sobre la muerte del cantante Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King. Quien ahora habló fue su mamá, Adriana Salazar.

En entrevista con la propuesta de podcast 'Más allá del silencio', Adriana Salazar abrió su corazón. Por esta razón, dio a conocer el momento en el que se enteró que su hijo estaba desaparecido antes de que lo hallaran sin vida en México.

B-King arribó a México para trabajar artísticamente. La señora Adriana recordó que cuando el fallecido cantante ya estaba en este territorio la llamó y le mostró el hotel donde se hospedó en Polanco.

"Él estaba feliz, mi hijo estaba feliz de irse a México", comentó.

Sin embargo, pese a las gratas emociones, Adriana comentó que B-King no conocía a Regio Clown, tampoco hubo tiempo para ella hablar con su hijo sobre quién era el DJ.

La señora especificó que B-King siempre la hablaba vía celular, así que ella estaba tranquila. El artista hizo una prueba de sonido, se presentó y le reportó a su familiar que le había ido superbién.

¿Cómo se enteró la mamá de B-King que estaba desaparecido?

La mamá de B-King vio el último video que compartió su hijo en un gimnasio con Regio Clown, así que para no molestarlo decidió no hablarle.

"Yo no le hablé ese día que estaba en el gimnasio, yo le hablé al siguiente día a la 11 de la mañana... y ya no se le iban los mensajes", expresó Adriana Salazar.

Con la voz quebrada y a punto de romper en llanto, la afectada madre señaló que, en primera medida, no pensó que su hijo había desaparecido, sino que se habría ido a rumbear y el celular se le desconectó, pero luego recibió la noticia de que no había rastro de B-King.

"A las siete, más o menos seis de la tarde, el mánager me manda un teléfono para que lo llame y me dice: Byron no aparece", rememoró con dolor Adriana Salazar.

