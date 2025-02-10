Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla rompió el silencio sobre la relación de su mamá con Karina García, ¿nunca la aceptó?

Altafulla confesó la actitud que tenía la señora Ross, su mamá, cuando él estuvo junto a Karina García.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla, Rosmery, Karina García
Altafulla rompió el silencio sobre la relación de su mamá con Karina García | Foto del Canal RCN.

El fin de la relación amorosa entre Karina García y Andrés Altafulla sigue generando revuelo en redes sociales. La modelo confirmó la ruptura y luego el cantante salió a dar declaraciones.

En medio de entrevistas por su música, Altafulla fue interrogando por haber terminado con Karina. Entonces, uno de los temas que abordó fue lo que pensaba su mamá Rosmery, también conocida como Doña Ross, acerca de la unión que en su momento tuvo el barranquillero con la paisa.

¿Qué pensaba la mamá de Altafulla sobre su relación con Karina García?

Altafulla rompió el silencio respecto al pensamiento de la señora Ross sobre él y Karina, algo que en otras oportunidades había ignorado. De hecho, algunos internautas especulaban que la señora no quería a la influencer antioqueña.

Pues bien, el cantante reveló que su mamá no estaba de acuerdo con varios comportamientos, aunque indicó que respetaba que él estuviese de novio con Karina García. En cuanto a la hermana del artista, la relación era común y corriente.

Andrés Altafulla, Ross
Altafulla fue visitado por su mamá en La casa de los famosos Colombia | Foto de Canal RCN.

"Mi hermana, normal, salimos varias veces a comer y nos vimos en varias ocasiones; mi papá, también. Mi mamá, sí es una persona que como que hay cosas que no le gustan y ya, simplemente como que nunca hizo nada y simplemente me dijo: Andrés, hay cosas con las que no estoy de acuerdo ni contigo, ni con tu relación", confesó el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿La mamá de Altafulla nunca aceptó a Karina García?

Pese a las palabras que Altafulla recibió de la señora Ross, recalcó que ella va a ser su mamá toda la vida y, por eso, toma cada opinión como algo constructivo y nada más.

Karina, Altafulla
Karina y Altafulla duraron pocos meses | Foto del Canal RCN.

Asimismo, expresó que él, independientemente de la opinión que tenga su mamá, hace lo que le nace. Por ejemplo, señaló que tiene amigos con los que su mamá no simpatiza y prefiere quedarse en su habitación.

"No es de aceptarla (a Karina), simplemente hay lugares, momentos, situaciones o personas que por tus preferencias... Mi mamá es muy así", concluyó Andrés Altafulla.

