Altafulla rompió el silencio sobre la relación de su mamá con Karina García, ¿nunca la aceptó?

El fin de la relación amorosa entre Karina García y Andrés Altafulla sigue generando revuelo en redes sociales. La modelo confirmó la ruptura y luego el cantante salió a dar declaraciones.

En medio de entrevistas por su música, Altafulla fue interrogando por haber terminado con Karina. Entonces, uno de los temas que abordó fue lo que pensaba su mamá Rosmery, también conocida como Doña Ross, acerca de la unión que en su momento tuvo el barranquillero con la paisa.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

¿Qué pensaba la mamá de Altafulla sobre su relación con Karina García?

Altafulla rompió el silencio respecto al pensamiento de la señora Ross sobre él y Karina, algo que en otras oportunidades había ignorado. De hecho, algunos internautas especulaban que la señora no quería a la influencer antioqueña.

Pues bien, el cantante reveló que su mamá no estaba de acuerdo con varios comportamientos, aunque indicó que respetaba que él estuviese de novio con Karina García. En cuanto a la hermana del artista, la relación era común y corriente.

Altafulla fue visitado por su mamá en La casa de los famosos Colombia | Foto de Canal RCN.

"Mi hermana, normal, salimos varias veces a comer y nos vimos en varias ocasiones; mi papá, también. Mi mamá, sí es una persona que como que hay cosas que no le gustan y ya, simplemente como que nunca hizo nada y simplemente me dijo: Andrés, hay cosas con las que no estoy de acuerdo ni contigo, ni con tu relación", confesó el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

¿La mamá de Altafulla nunca aceptó a Karina García?

Pese a las palabras que Altafulla recibió de la señora Ross, recalcó que ella va a ser su mamá toda la vida y, por eso, toma cada opinión como algo constructivo y nada más.

Karina y Altafulla duraron pocos meses | Foto del Canal RCN.

Asimismo, expresó que él, independientemente de la opinión que tenga su mamá, hace lo que le nace. Por ejemplo, señaló que tiene amigos con los que su mamá no simpatiza y prefiere quedarse en su habitación.