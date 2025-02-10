Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá y hermana de B-King creen que el viaje a México pudo ser una trampa

La mamá y la hermana de B-King contaron en un pódcast sus dudas sobre el viaje a México y creen que pudo ser una trampa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
B-King y su viaje a México
Mamá de B-King y hermana creen que el viaje a México pudo ser una trampa. (Foto Canal RCN)

En una entrevista con Rafael Poveda para el pódcast “Más allá del silencio”, la mamá y la hermana de B-King hablaron abiertamente sobre las dudas que aún rondan la muerte del artista.

Ambas coincidieron en que el viaje a México pudo haber sido una trampa y compartieron detalles de lo que vivieron en medio de la tragedia.

¿La hermana de B-King cree que el viaje a México fue una trampa?

Durante la conversación, Estefanía, hermana del cantante, confesó que la familia tiene serias dudas alrededor de la contratación y el viaje que llevó a Bayron a México.

Explicó que hay varios aspectos que no encajan, como el hecho de que fuera invitado a un festival de música electrónica cuando B-King se dedicaba al reguetón. Para ella, esa incongruencia despertó sospechas.

“Nos imaginamos que sí pudo haber sido una trampa, son muchas cosas inconclusas [...] Uno en este dolor piensa muchas cosas”, expresó.

Por su parte, Adriana, madre del artista, aseguró que también ha reflexionado sobre esa posibilidad y que no deja de pensar que su hijo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado.

“Yo sé que para ninguna mamá su hijo es malo, pero yo sé quién era mi hijo, yo sé quién era. Era muy lindo, no era para que le hubieran hecho lo que le hicieron [...] Puedo creer que estaba en el lugar equivocado”, dijo la mamá de Bayron.

Mamá de B-King sospecha de Regio Clown
Mamá de B-King sospecha que todo lo sucedido fue por Regio Clown. (Foto FreePik)

¿La mamá de B-King sospechaba de Regio Clown?

Adriana también se refirió a Regio Clown, el DJ mexicano con el que viajó B-King. Señaló que, tiempo después de la tragedia, se enteraron de que él ya había tenido problemas en ese país e incluso que habría estado secuestrado en algún momento antes de ser liberado.

Para la mamá del cantante, todo lo que ocurrió pudo haber pasado por Regio, ya que su hijo estaba con él cuando sucedieron los hechos y considera que por estar a su lado terminó siendo víctima de una situación que no le correspondía.

“No sé, pudo haber sido por Regio que ya tenía sus problemas. Son muchas cosas en la cabeza [...] No sé porqué mi hijo vino a caer ahí, no sé, la verdad es muy duro eso, no sé, puedo creer que pudo haber sido por Regio que estaba ahí y ‘chupó’, como dicen”, agregó.

La madre recordó que, aunque sintió una mala corazonada sobre ese viaje, prefirió callar para no “salarle” la experiencia a su hijo, quien estaba feliz por la oportunidad. Reiteró que Bayron no conocía personalmente a Regio Clown antes del festival, y que la invitación llegó como un logro profesional que lo llenaba de ilusión.

Adriana explicó además que se mantuvo en constante comunicación con su hijo durante los primeros días en México. Sin embargo, dejó de recibir respuesta a sus mensajes hasta que el manager de B-King se comunicó con ella para informarle que Bayron estaba desaparecido.

