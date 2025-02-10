Mamá de B-King revela cómo recibió el cuerpo del artista en México: “en una bolsa me lo entregaron”

En una emotiva entrevista con Rafa Poveda en el pódcast “Más allá del silencio”, la mamá de B-King y su hermana contaron cómo vivieron los días previos al viaje del artista, así como detalles hasta ahora desconocidos de su muerte.

Sus declaraciones han conmovido a los seguidores del cantante, que aún no pueden creer lo ocurrido.

¿Qué dijo la mamá de B-King sobre la muerte del artista?

Adriana Salazar, madre del cantante colombiano, relató en la conversación cómo fueron esos días previos a la tragedia. Según explicó, siempre estuvo en contacto con su hijo durante el viaje y aunque tenía una mala corazonada sobre Regio Clown, prefirió guardar silencio para no preocuparlo ni “arruinarle el viaje”.

De acuerdo con Adriana, su hijo conoció a Regio Clown directamente en México, cuando el DJ lo invitó a participar en un festival de música electrónica.

En ese momento, B-King estaba emocionado y feliz por la oportunidad. Sin embargo, el miércoles previo a su desaparición, ella intentó comunicarse nuevamente con él y ya no obtuvo respuesta.

La madre contó que viajó a México y que pudo reconocer el cuerpo de su hijo por los tatuajes que tenía en el torso. El dolor de esa escena la marcó para siempre:

“Ahí estaba el cuerpo de él, en una bolsa. En una bolsa me lo entregaron así descuartizad0”, expresó entre lágrimas.

También confesó que su mayor súplica era poder regresar con su hijo a Colombia, “así fuera vivo o muerto”, y que finalmente esa petición se cumplió de la forma más dolorosa.

Mamá de B-King confesó que recibió el cuerpo del artista en una bolsa. (Foto FreePik)

¿Qué dijo la mamá de B-King sobre Regio Clown, Angie Miller y el manager del artista?

En otro momento de la entrevista, Adriana habló de las personas que su hijo conoció en México. Contó que, aunque B-King no conocía previamente a Regio Clown, luego se enteró de que el DJ ya había tenido problemas en ese país e incluso habría estado secuestrad0 un tiempo antes de ser liberado.

El cantante también conoció a Angie Miller durante el viaje. La madre explicó que su hijo no tenía ninguna relación con ella ni con otras personas en México antes de viajar, sino que fueron presentados una vez llegó al país.

Sobre el manager, Adriana reveló que fue apenas durante su viaje a México cuando tuvo contacto por primera vez con Juan Camilo Gallego, quien la recogió en el aeropuerto el viernes 19 de septiembre, cuando ella aterrizó para iniciar la búsqueda. Según la madre, su hijo apenas llevaba tres meses trabajando con él.