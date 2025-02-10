Jorge Herrera se sinceró tras su reingreso en MasterChef: “Me cogió fuera de base”

Uno de los actores más reconocidos del país es Jorge Herrera , quien se ha destacado por su participación en importantes producciones como: ‘Yo soy Betty, la fea’ , una producción de RCN, la cual ha tenido un importante éxito a nivel internacional.

Además, el nombre del actor se ha convertido en tendencia en los últimos días tras reingresar a la cocina de MasterChef Celebrity tras su eliminación. Además, internautas han generado múltiples reacciones con esta sorprendente noticia.

¿Cómo regresó Jorge Herrera a la cocina de MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que hace poco, Jorge Herrera ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores tras su regreso a la cocina más famosa del país.

Así fue el reingreso de Jorge Herrera a la cocina más famosa del país. | Foto: Canal RCN

El reingreso del actor a MasterChef se llevó a cabo gracias a la votación de sus compañeros, quienes realizaron la respectiva votación para que fuera el exconcursante en ser elegido para regresar a la competencia.

Sin duda, la noticia tomó por sorpresa a muchos de sus compañeros, en especial por parte de la locutora Valentina Taguado, quien no dudó en expresar la gran emoción que sintió con el regreso de ‘Don Jorsh’.

Desde luego, los encargados en darle la sorprendente noticia del regreso de Don Jorge a MasterChef fue el jurado, el cual está conformado por: Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

¿Qué cambios ha tenido el regreso de Jorge Herrera a MasterChef? | Foto: Canal RCN

¿Qué retos ha presentado Jorge Herrera con su regreso a MasterChef?

Recientemente, Jorge Herrera fue entrevistado por parte del programa matutino ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que reveló los diferentes cambios y desafíos que ha presentado con su reingreso a la competencia:

“Me sentí muy halagado en que mis compañeros votaran por mí para reintegrarme porque eso fue decisión del equipo. Sin embargo, no entendí. Llegué más descuidado porque me dediqué a otras cosas que había dejado aplazadas por participar en el programa. Regresar me cogió un poco fuera de base. Pero igual, con todo el empeño e interés lo hice. Cuando salí, quedé desconcertado”, añadió Jorge Herrera.

Sin duda, el reingreso de Jorge Herrera ha sido una de las noticias más emotivas por parte de todos los participantes, pues el actor no solo demuestra su gran habilidad en la actuación, sino que también en la cocina.