El creador de contenido, Emiro Navarro divirtió hace pocos momentos a sus millones de seguidores al compartir unos videos en sus historias de Instagram, donde se vio muy gracioso desfilando como toda una reina en La casa de los famosos Colombia, junto a La Liendra.

Este video fue desempolvado en el marco de la gran final de Miss Universe Colombia, el reality, donde conoceremos a la candidata que nos representará en Tailandia en Miss Universe.

¿Cuál fue el video que compartió Emiro Navarro y que divirtió a sus fans?

En el clip publicado por el creador de contenido, se ve él y su compañero La Liendra con vestidos de brillantes haciendo una pasarela en uno de los cuartos de La casa de los famosos y junto a su clip, quiso crear un meme donde ilustró cómo se verían esta noche las amigas que se reúnen a criticar el certamen.

Tan comprometido parece estar Emiro con la final de Miss Universe que hasta programó una transmisión en vivo para reaccionar en directo junto a sus millones de fanáticos frente a lo que sucederá esta noche, las candidatas preseleccionadas y finalmente, la Miss Universe Colombia.

¿Por qué Emiro Navarro desfiló como Miss junto a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que en algún momento de la segunda temporada, los participantes debieron vestirse como unas misses y conquistar a las mujeres del reality con su pasarela, allí, la creatividad y risas fueron las protagonistas.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, en su mayoría, entre risas, por las ocurrencias del joven y por los buenos momentos que dejó la temporada.