Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Como toda una miss, Emiro Navarro divirtió con su pasarela junto a La Liendra

El creador de contenido desfiló con vestido de brillantes como toda una Miss Universe Colombia.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Emiro Navarro divirtió con pasarela como toda una Miss Universe Colombia
Emiro Navarro divirtió con pasarela como toda una Miss Universe Colombia/ Archivo RCN

El creador de contenido, Emiro Navarro divirtió hace pocos momentos a sus millones de seguidores al compartir unos videos en sus historias de Instagram, donde se vio muy gracioso desfilando como toda una reina en La casa de los famosos Colombia, junto a La Liendra.

Este video fue desempolvado en el marco de la gran final de Miss Universe Colombia, el reality, donde conoceremos a la candidata que nos representará en Tailandia en Miss Universe.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que compartió Emiro Navarro y que divirtió a sus fans?

En el clip publicado por el creador de contenido, se ve él y su compañero La Liendra con vestidos de brillantes haciendo una pasarela en uno de los cuartos de La casa de los famosos y junto a su clip, quiso crear un meme donde ilustró cómo se verían esta noche las amigas que se reúnen a criticar el certamen.

Tan comprometido parece estar Emiro con la final de Miss Universe que hasta programó una transmisión en vivo para reaccionar en directo junto a sus millones de fanáticos frente a lo que sucederá esta noche, las candidatas preseleccionadas y finalmente, la Miss Universe Colombia.

XXX

¿Por qué Emiro Navarro desfiló como Miss junto a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que en algún momento de la segunda temporada, los participantes debieron vestirse como unas misses y conquistar a las mujeres del reality con su pasarela, allí, la creatividad y risas fueron las protagonistas.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, en su mayoría, entre risas, por las ocurrencias del joven y por los buenos momentos que dejó la temporada.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristian Pasquel denuncia atraco que sufrió en Bogotá. Cristian Pasquel

Cris Pasquel denuncia atraco en Bogotá y alerta sobre nueva modalidad de robo

Cris Pasquel reaparece en redes tras ser víctima de un atraco en Bogotá y alerta sobre una peligrosa modalidad de robo.

Valentina Taguado sobre Raúl Ocampo Valentina Taguado

Valentina Taguado habló de su relación Raúl Ocampo y reveló qué piensa sobre las infidelidades

Valentina Taguado respondió sin rodeos a las preguntas sobre su relación con Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity Colombia

Marcela Reyes tras situacion con B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes toma radical decisión tras fallecimiento de su exesposo B-King

Luego de conocer el fallecimiento de B-King, Marcela Reyes comparte con sus seguidores cómo afrontará esta etapa.

Lo más superlike

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

La noticia del fallecimiento de la reconocida influencer a sus 28 años conmueve tanto al ámbito deportivo como al digital.

Candidatas se despacharon contra Miss Caquetá Miss Universe Colombia

Candidatas de Miss Universe Colombia se desahogaron contra Miss Caquetá: "le falta preparación"

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!