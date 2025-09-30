Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle está de cumpleaños: así lo felicitó Valentina Taguado en sus redes sociales

El cantante Beéle está de cumpleaños y Valentina Taguado celebró esta fecha especial con esta emotiva fotografía.

Beéle está de cumpleaños y Valentina Taguado lo felicitó con emotiva fotografía.
Así felicitó Valentina Taguado a Beéle en su cumpleaños. | Foto: Canal RCN y AFP: Romain Maurice

Valentina Taguado ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas al demostrar su gran habilidad que tiene en la locución, tras ser parte del equipo de ‘Qué hay pa’ dañar‘ y ser una de las participantes de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, Valentina no solo ha cautivado por sus múltiples talentos, sino que también por la especial amistad que ha demostrado tener con el artista de género urbano Beéle, quien está hoy de cumpleaños.

¿Cómo celebró Valentina Taguado el cumpleaños de Beéle?

Este 30 de septiembre, el nombre de Brandon López, o más conocido como Beéle, ha acaparado la atención mediática tras celebrar su cumpleaños número 23.

¿Cuántos años está cumpliendo Beéle? | AFP: Romain Maurice

Además, varios internautas han acaparado la atención mediática tras la reciente fotografía que compartió la locutora Valentina Taguado a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que celebró el cumpleaños de Beéle.

En la fotografía se evidencia la especial amistad que hay entre ambas celebridades, quienes han tenido la oportunidad de compartir especiales momentos en sus vidas y, también, al demostrar el incondicional apoyo que hay entre ambos.

¿Qué proyectos tiene Valentina Taguado en la actualidad?

Desde luego, el nombre de Valentina Taguado no solo se ha convertido en tendencia mediática por sus polifacéticos talentos, sino que también por la gran locución que ha tenido en el programa: ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, junto a Johana Velandia y el comediante Hassam.

Estos son los proyectos de Valentina Taguado en la actualidad. | Foto: Canal RCN

Así también, Valentina ha demostrado que tiene una gran habilidad al ser parte de una de las participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity, en la que ha tenido la oportunidad de adquirir un gran conocimiento por parte de sus compañeros y, también, del jurado, el cual está conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Recordemos que Valentina ha tenido no solo la oportunidad de cautivar con sus recetas a lo largo del programa, sino que también, por construir una especial amistad con varios participantes, quienes son: Raúl Ocampo y Valeria Aguilar. Así también, el público ha dividido comentarios positivos en las redes sociales al ver el vínculo especial entre estas celebridades.

