Beéle está de cumpleaños: así lo felicitó Valentina Taguado en sus redes sociales

Valentina Taguado ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas al demostrar su gran habilidad que tiene en la locución, tras ser parte del equipo de ‘Qué hay pa’ dañar‘ y ser una de las participantes de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, Valentina no solo ha cautivado por sus múltiples talentos, sino que también por la especial amistad que ha demostrado tener con el artista de género urbano Beéle, quien está hoy de cumpleaños.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Cómo celebró Valentina Taguado el cumpleaños de Beéle?

Este 30 de septiembre, el nombre de Brandon López, o más conocido como Beéle, ha acaparado la atención mediática tras celebrar su cumpleaños número 23.

¿Cuántos años está cumpliendo Beéle? | AFP: Romain Maurice

Además, varios internautas han acaparado la atención mediática tras la reciente fotografía que compartió la locutora Valentina Taguado a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que celebró el cumpleaños de Beéle.

En la fotografía se evidencia la especial amistad que hay entre ambas celebridades, quienes han tenido la oportunidad de compartir especiales momentos en sus vidas y, también, al demostrar el incondicional apoyo que hay entre ambos.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

¿Qué proyectos tiene Valentina Taguado en la actualidad?

Desde luego, el nombre de Valentina Taguado no solo se ha convertido en tendencia mediática por sus polifacéticos talentos, sino que también por la gran locución que ha tenido en el programa: ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ , junto a Johana Velandia y el comediante Hassam.

Estos son los proyectos de Valentina Taguado en la actualidad. | Foto: Canal RCN

Así también, Valentina ha demostrado que tiene una gran habilidad al ser parte de una de las participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity , en la que ha tenido la oportunidad de adquirir un gran conocimiento por parte de sus compañeros y, también, del jurado, el cual está conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.