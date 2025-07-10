Demi Lovato reaparece completamente distinta en la Semana de la Moda: “Irreconocible”

Durante la Semana de la Moda en París, Demi Lovato se convirtió en una de las apariciones más comentadas del evento tras mostrarse con un radical cambio de apariencia.

¿Qué se hizo Demi Lovato y por qué esta tan distinta?

La cantante estadounidense llegó al desfile de Coperni Spring/Summer 2026 con un atuendo que rompió con la estética tradicional que solía mostrar.

Su conjunto negro de cuello alto, medias opacas y un abrigo verde lima atrajo las miradas de fotógrafos y asistentes.

Así luce hoy Demi Lovato: su cambio dejó sin palabras a todos en París. (Foto: AFP)

En redes sociales, las imágenes de su paso por el evento generaron opiniones divididas.

Mientras algunos usuarios destacaron su elegancia y seguridad, otros se enfocaron en su apariencia física por su radical cambio en su rostro y figura.

Sin embargo, Lovato no ha respondido a los comentarios y parece concentrada en su presente personal y profesional.

Su aparición en París coincide con un periodo de transición en su carrera. Luego de varios años enfrentando situaciones personales complejas, la intérprete de Cool for the Summer atraviesa una etapa de estabilidad emocional.

¿Qué se sabe de la vida de Demi Lovato?

La artista en lo musical prepara el lanzamiento de su noveno álbum, It’s Not That Deep, previsto para el 24 de octubre de 2025.

En entrevistas recientes, Demi Lovato ha definido esta fase como su era “Popvato”, una versión más ligera y optimista de sí misma, alejada del dramatismo que la marcó en años anteriores.

Su presencia en el circuito de la moda dejó ver a la artista de 33 años más madura y ya no tan irreverente como solía aparecer en este tipo de eventos.

En cuanto a su vida sentimental, la cantante ha dejado claro que vive una nueva etapa junto a Jordan “Jutes” Lutes, con quien contrajo matrimonio recientemente.

Este vínculo, según personas cercanas, ha sido clave en su bienestar actual y en su búsqueda de equilibrio.

Y es que a lo largo de los años la cantante estadounidense ha causado polémica a lo largo de su carrera tras su lucha con sustancias prohibidas y licor que casi le causa la muerte en 2018.