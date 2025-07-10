Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ricardo Vesga se les fue de frente a Claudia Bahamón, los chefs y a quienes dudan de él en MasterChef

Ricardo Vesga se defendió de quienes no apuestan por su avance en MasterChef Celebrity. El chef Nicolás de Zubiría le refutó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Ricardo Vesga
Ricardo Vesga se les fue de frente a Claudia Bahamón, los chefs y a quienes dudan de él en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Uno de los participantes de MasterChef Celebrity, 10 años, más cuestionados es el actor Ricardo Vesga. El artista ha venido avanzando en la competencia de cocina del Canal RCN en medio de que sus compañeros no le tienen tanta fe.

¿Qué le dijeron Claudia Bahamón y los chefs a Ricardo Vesga por su desempeño en MasterChef Celebrity?

La presentadora Claudia Bahamón y los chefs jurados se sumaron a la premisa de que, probablemente, el actor cuenta con suerte e incluso podría incluirse en el Top 10 de MasterChef.

"La verdad es que es sorprendente tenerte todavía en esta competencia, pero nos alegras tanto que yo por supuesto lo agradezco", confesó Claudia Bahamón.

Entonces, el actor respondió que se ha divertido en la producción, así que el chef Jorge Rausch indicó que Vesga es "la prueba de que Dios existe", dando a entender que su desempeño culinario no es el mejor.

Y lo anterior no fue todo, ya que Nicolás de Zubiría recalcó que se va a poner de moda "la camándula de Richi".

Ricardo Vesga, Claudia Bahamón
Ricardo Vesga es cuestionado por su desempeño en MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Qué contestó Ricardo Vesga de su participación en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón lanzó una cuestión a Ricardo Vesga, pues le preguntó si sentía que él ha dado en el blanco en MasterChef Celebrity.

En consecuencia, el actor decidió defenderse de quienes no apuestan casi por él; no solo le contestó a sus compañeros, televidentes y seguidores, también a la misma conductora y al jurado de MasterChef Celebrity.

"Cada noche que estamos aquí, que me enfrento a cocinar, a todas las cositas chistosas que nos ponen... Me siento feliz", aseguró Ricardo Vesga.

El chef Nicolás de Zubiría no estuvo de acuerdo, ya que justificó que lo chistoso son los platos que Ricardo presenta en el atril.

Ricardo Vesga
Ricardo Vesga es feliz en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Qué piensa Ricardo Vesga de su desempeño en MasterChef Celebrity?

Lo cierto de todo es que el actor sigue en la competencia, aún y cuando hay quienes lo consideran como uno de los más "débiles" en este momento en el que pronto se conformará el selecto Top 10 de la temporada 2025.

Ricardo Vesga ha demostrado que no le importa las críticas o la poca confianza que le tienen, pues él sigue en el juego de cocina y eso es lo único real para él.

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

