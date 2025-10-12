Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Bad Bunny aparece enmascarado en la Arena México y sus fans enloquecen al reconocerlo

Bad Bunny llegó en incógnito a la Arena México antes de sus conciertos, pero un detalle en su máscara lo delató y emocionó a sus fans.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Bad Bunny llegó en incógnito a la Arena México antes de sus conciertos y terminó siendo descubierto.
Bad Bunny llegó en incógnito a la Arena México antes de sus conciertos y terminó siendo descubierto. Foto AFP/Rodrigo Varela

La expectativa por la llegada de Bad Bunny a la capital mexicana era enorme, pero nadie imaginaba que una de sus primeras paradas sería un icónico recinto de lucha libre.

El artista, conocido por su fascinación por este tipo de eventos, decidió vivir de cerca una función en la Arena México el pasado 9 de diciembre.

Artículos relacionados

¿Qué motivó a Bad Bunny a visitar la Arena México antes de sus conciertos?

Lo particular del momento fue que asistió completamente en incógnito, cubierto por una máscara y rodeado de un equipo que buscó mantener su identidad camuflada.

Sin embargo, los videos que circularon en redes sociales dejaron ver que uno de los integrantes del grupo, todos vestidos de manera similar y algunos cubiertos con máscaras, era él.

Artículos relacionados

¿Cómo descubrieron los fans que se trataba de Bad Bunny?

La clave estuvo en la máscara, entre las figuras anónimas que ingresaban, uno de ellos portaba una máscara plateada con detalles dorados, idéntica al diseño que suele relacionarse con Místico, una leyenda de la lucha libre mexicana.

Para muchos seguidores, el detalle fue suficiente para reconocer que se trataba del cantante, quien ha demostrado en varias ocasiones su admiración por el deporte y por figuras emblemáticas del ring.

Bad Bunny ingresó enmascarado a la Arena México para disfrutar la función.
Bad Bunny ingresó enmascarado a la Arena México para disfrutar la función.(Foto Jamie McCarthy/AFP)

El supuesto Bad Bunny permaneció en su lugar durante toda la función, capturando algunos momentos con su celular y disfrutando de las luchas como cualquier aficionado, y más tarde abordando una camioneta negra que lo esperaba fuera del sitio.

Las dudas se despejaron cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre publicó imágenes oficiales en las que confirmaban la asistencia del artista y se veía claramente a la estrella portando la máscara de Místico, mientras seguía el combate en vivo.

Artículos relacionados

¿Qué se espera de Bad Bunny en conciertos en la Ciudad de México?

La visita sorpresa del cantante aumentó la emoción por la serie de conciertos que ofrecerá, donde comenzará su recorrido el 10 de diciembre como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny vivió la lucha libre como un fan más, pero una máscara plateada lo delató entre la multitud.
Bad Bunny vivió la lucha libre como un fan más, pero una máscara plateada lo delató entre la multitud. | AFP: Valerie Macon

Y ha reiterado en diversas ocasiones el cariño especial que siente por México, y el éxito de su último álbum en el país, por lo que no sorprende que antes de volver a subir a un escenario haya querido sumergirse nuevamente en una de las tradiciones más queridas de la cultura popular mexicana, la lucha libre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira emociona al cantar con sus dos hijos. Shakira

Shakira emocionó en Buenos Aires al cantar “Acróstico” junto a sus hijos Sasha y Milán EN VIVO

Shakira deslumbró en Argentina con un show que unió música y familia, al compartir escenario con sus hijos Sasha y Milán.

Daiky se cansó de los rumores y defendió su amistad con Karol G. Karol G

Daiky Gamboa respondió sin filtros a quienes dicen que traicionará a Karol G

Daiky Gamboa habló sin rodeos sobre los constantes rumores que lo señalan de traicionar a Karol G, el influencer dejó clara su postura.

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia tras su próximo concierto: esto dijo J Balvin

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia antes de su próximo show: esto dijo

J Balvin rompió el silencio en las diferentes redes sociales tras el reciente sismo ocurrido en distintas ciudades de Colombia.

Lo más superlike

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Manelyk mostró su elegante decoración navideña tras recibir críticas por la tardanza y explicó por qué su casa no estaba lista para las fiestas.

La Segura arma el arbolito en compañía de su hijo. La Segura

La Segura y Lucca derriten corazones con un tierno video armando el árbol de Navidad en familia

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican

Manuela y Yina enfrentamientos Manuela Gómez

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manuela Gómez? ¿Por qué terminó su amistad?

Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025 Viral

Los mejores memes y reacciones que dejó el temblor de 5.9 que despertó a millones en Colombia