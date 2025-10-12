Bad Bunny aparece enmascarado en la Arena México y sus fans enloquecen al reconocerlo

La expectativa por la llegada de Bad Bunny a la capital mexicana era enorme, pero nadie imaginaba que una de sus primeras paradas sería un icónico recinto de lucha libre.

El artista, conocido por su fascinación por este tipo de eventos, decidió vivir de cerca una función en la Arena México el pasado 9 de diciembre.

Artículos relacionados Talento internacional Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

¿Qué motivó a Bad Bunny a visitar la Arena México antes de sus conciertos?

Lo particular del momento fue que asistió completamente en incógnito, cubierto por una máscara y rodeado de un equipo que buscó mantener su identidad camuflada.

Sin embargo, los videos que circularon en redes sociales dejaron ver que uno de los integrantes del grupo, todos vestidos de manera similar y algunos cubiertos con máscaras, era él.

Artículos relacionados La Segura La Segura y Lucca derriten corazones con un tierno video armando el árbol de Navidad en familia

¿Cómo descubrieron los fans que se trataba de Bad Bunny?

La clave estuvo en la máscara, entre las figuras anónimas que ingresaban, uno de ellos portaba una máscara plateada con detalles dorados, idéntica al diseño que suele relacionarse con Místico, una leyenda de la lucha libre mexicana.

Para muchos seguidores, el detalle fue suficiente para reconocer que se trataba del cantante, quien ha demostrado en varias ocasiones su admiración por el deporte y por figuras emblemáticas del ring.

Bad Bunny ingresó enmascarado a la Arena México para disfrutar la función.(Foto Jamie McCarthy/AFP)

El supuesto Bad Bunny permaneció en su lugar durante toda la función, capturando algunos momentos con su celular y disfrutando de las luchas como cualquier aficionado, y más tarde abordando una camioneta negra que lo esperaba fuera del sitio.

Las dudas se despejaron cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre publicó imágenes oficiales en las que confirmaban la asistencia del artista y se veía claramente a la estrella portando la máscara de Místico, mientras seguía el combate en vivo.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Así le respondió Luisa Fernanda W a una modelo que criticó su trabajo en Zootopia 2

¿Qué se espera de Bad Bunny en conciertos en la Ciudad de México?

La visita sorpresa del cantante aumentó la emoción por la serie de conciertos que ofrecerá, donde comenzará su recorrido el 10 de diciembre como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny vivió la lucha libre como un fan más, pero una máscara plateada lo delató entre la multitud. | AFP: Valerie Macon

Y ha reiterado en diversas ocasiones el cariño especial que siente por México, y el éxito de su último álbum en el país, por lo que no sorprende que antes de volver a subir a un escenario haya querido sumergirse nuevamente en una de las tradiciones más queridas de la cultura popular mexicana, la lucha libre.