La ingeniosa reacción de Karina García cuando le preguntan sobre los 'coletos'

La modelo Karina García es tendencia por diferentes aspectos de su vida, entre ellos el hecho de que ya no es novia del cantante Andrés Altafulla.

A través de un comunicado, Karina García confirmó que la relación que tenía con el artista barranquillero no va más. Las reacciones tomaron relevancia, y ella comentó que está enfocada en sanar.

¿Qué pasó con Karina García en Buen día, Colombia?

Como en próximos días la influencer va a estar en un evento de boxeo, arribó a la ciudad de Bogotá. Por ende, fue invitada al matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN.

Aunque a Karina le preguntaron por su entrenamiento para el enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruíz, no se salvó de que le lanzaran una que otra pregunta relacionada con su exnovio.

Karina García en el set de Buen día, Colombia | Foto del Canal RCN.

En efecto, en una de las dinámicas del programa de las mañanas, la modelo paisa reaccionó de inmediato cuando le preguntaron sobre los 'coletos'.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando le preguntaron sobre los 'coletos'?

La presentadora Ana Karina Soto le preguntó a Karina si ya no iba a estar más con 'coletos', que se vincula con la expresión de la costa, en Barranquilla, para aquellos que tienen una mala apariencia.

Algunos consideran a Altafulla como un "costeño coleto", así que de inmediato se relacionó el comentario de la presentadora a Karina García con su expareja sentimental.

Enseguida, la influencer antioqueña reaccionó rápidamente con una risa fingida, tratando de buscar que se hiciera un cambio en el tema de conversación. Todo quedó grabado en video y los internautas lo subieron a las redes sociales.

La relación que había entre Karina y Altafulla tuvo un significativo apoyo por parte de los internautas y seguidores, así que los usuarios digitales están divididos.

El amor de Karina García y Altafulla llegó a su fin | Foto del Canal RCN.

En cuanto a la reacción de Karina sobre los "coletos", muchos escribieron que les encanta la risa de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Adicionalmente, se pueden interpretar comentarios como: "Esta mujer nació para ser millonaria", "Ella nunca quiso a Altafulla"; "Ella se ve triste", entre otros.