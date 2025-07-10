Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La ingeniosa reacción de Karina García cuando le preguntan sobre los 'coletos'

En video quedó el momento exacto en el que Karina García tuvo que actuar en programa en vivo y en directo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
La ingeniosa reacción de Karina García cuando le preguntan sobre los 'coletos' | Foto del Canal RCN.

La modelo Karina García es tendencia por diferentes aspectos de su vida, entre ellos el hecho de que ya no es novia del cantante Andrés Altafulla.

A través de un comunicado, Karina García confirmó que la relación que tenía con el artista barranquillero no va más. Las reacciones tomaron relevancia, y ella comentó que está enfocada en sanar.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Karina García en Buen día, Colombia?

Como en próximos días la influencer va a estar en un evento de boxeo, arribó a la ciudad de Bogotá. Por ende, fue invitada al matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN.

Aunque a Karina le preguntaron por su entrenamiento para el enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruíz, no se salvó de que le lanzaran una que otra pregunta relacionada con su exnovio.

Karina García
Karina García en el set de Buen día, Colombia | Foto del Canal RCN.

En efecto, en una de las dinámicas del programa de las mañanas, la modelo paisa reaccionó de inmediato cuando le preguntaron sobre los 'coletos'.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García cuando le preguntaron sobre los 'coletos'?

La presentadora Ana Karina Soto le preguntó a Karina si ya no iba a estar más con 'coletos', que se vincula con la expresión de la costa, en Barranquilla, para aquellos que tienen una mala apariencia.

Algunos consideran a Altafulla como un "costeño coleto", así que de inmediato se relacionó el comentario de la presentadora a Karina García con su expareja sentimental.

Enseguida, la influencer antioqueña reaccionó rápidamente con una risa fingida, tratando de buscar que se hiciera un cambio en el tema de conversación. Todo quedó grabado en video y los internautas lo subieron a las redes sociales.

La relación que había entre Karina y Altafulla tuvo un significativo apoyo por parte de los internautas y seguidores, así que los usuarios digitales están divididos.

Karina García, Altafulla
El amor de Karina García y Altafulla llegó a su fin | Foto del Canal RCN.

En cuanto a la reacción de Karina sobre los "coletos", muchos escribieron que les encanta la risa de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Adicionalmente, se pueden interpretar comentarios como: "Esta mujer nació para ser millonaria", "Ella nunca quiso a Altafulla"; "Ella se ve triste", entre otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cris Valencia ya no se esconde: mostró por fin a su nueva novia en redes Talento nacional

Cris Valencia ya no se esconde: así presentó a su nueva novia en redes

Cris Valencia sorprendió a todos al dejar ver por primera vez a la mujer que se ganó su corazón, y no dudó en presumirla en redes.

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que la llamó destruida Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que le dijo destruida: “me quieren acabar”

Aida Victoria Merlano no dudó en contestarle a un seguidor que le dijo “destruida”, luego de reaparecer en redes sociales.

Así le habría respondido La Segura a Yina Calderón tras polémicos comentarios. La Segura

La Segura le habría enviado indirecta a Yina Calderón tras reciente polémica: ¿qué dijo?

Tras los controversiales comentarios de Yina Calderón, La Segura le habría respondido con audio viral en redes sociales.

Lo más superlike

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

La cantante mexicana inició sus festejos de cumpleaños con un detalle sorpresa durante un vuelo privado.

Falcao responde si entraría a MasterChef Celebrity. Falcao

Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura