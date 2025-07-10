Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz lanzó fuerte indirecta contra La Toxi Costeña: "está desenfocada"

En medio del programa, 'Tamo En Vivo', Yaya Muñoz opinó sin filtros sobre la carrera artística de su excompañera La Toxi Costeña.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Toxi Costeña y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz lanzó pulla contra La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

Dahian Lorena Muñoz, mejor conocida como Yaya Muñoz, recientemente lanzó fuerte indirecta en Contra de Cindy Ávila, La Toxi Costeña,a quien se refirió en medio del programa ‘Tamo En Vivo’ del que ahora hace parte.

¿Cuál fue la indirecta que Yaya Muñoz lanzó contra La Toxi Costeña?

En conversación en este formato en el que le dieron la bienvenida en las últimas horas, Muñoz no se guardó nada y decidió opinar sobre la carrera artística de La Toxi, pues, a su criterio, considera que ha perdido el foco y se ha dejado llevar por otros intereses.

“Pero es que ella se está desenfocando, o sea, yo a ella no la veo enfocada en su música”, fueron las declaraciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Valentino Lázaro, quien también hace parte del formato, expresó su opinión al respecto y, fiel a su tono para decir lo que piensa, dijo lo siguiente: “: Si ella escuchara lo que yo le dije, yo le dije exactamente eso, no te rodees de Yina, de esa gente que estás desenfocada.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la carrera artística de La Toxi Costeña?

Por su parte, Yaya, continuó defendiendo su punto de vista, pues de acuerdo con lo que ha podido conocer de su excompañera, considera que está siendo mal asesorada, pues cree que ese talento que podría ser aprovechado de otra manera y llevar a otro nivel su carrera como artista.

Yaya Muñoz en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yaya Muñoz contra La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el último éxito musical que lanzó La Toxi Costeña junto a Yina Calderón?

Cabe destacar que, en los últimos días, Yina Calderón y La Toxi dieron de qué hablar en redes sociales tras confirmar una colaboración juntas que se estrenó el pasado viernes a las 7:00 p.m. en las plataformas musicales.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz lanzó indirecta contra La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

Luego de conocer la interpretación de ambas exparticipantes de La casa de los famosos, aseguraron que algunas estrofas de la canción estarían dirigidas hacia Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de la que ellas hicieron parte.

"Pa' que pudieran escuchar su música, tuve que yo mencionar, entonces agradece, no seas tan lucido que por mí fue que sonaste”, es uno de los fragmentos de ‘Toy Buenota’, nombre que recibió el nuevo tema.

