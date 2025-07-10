Emiro Navarro le responde a Yina Calderón por especular sobre su amistad con Melissa

Yina Calderón volvió a hacer de las suyas luego de hablar sobre Melissa Gate y Emiro Navarro, pues dio su versión de lo que supuestamente está pasando entre la amistad de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la amistad de Emiro Navarro y Melissa Gate?

En la última emisión de su programa ‘Escandalo TV’, Yina Calderón se refirió a la amistad entre Melissa Gate y Emiro Navarro, diciendo que su amistad se habría terminado y que las recientes indirectas de la paisa en sus redes serían para Emiro Navarro.

Emiro se defendió de Yina Calderón y le envía contundente mensaje. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las palabras de Yina, ella sabe está información por fuentes confiables y asumió que la distancia entre Melissa y Emiro se debe a que el creador de contenido le habría enviado regalos a Karina García en un TikTok Live.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

Pese a que esta sea la versión de la polémica empresaria y creadora de contenido, quien asegura dicha teoría, los internautas empezaron a especular sobre los hechos, sin embargo, Emiro Navarro rompió el silencio y le respondió a su excompañera de reality.

Emiro Navarro le respondió a las especulaciones de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le respondió Emiro Navarro a Yina Calderón por hablar sobre su amistad con Melissa Gate?

A través de un Live en TikTok, Emiro Navarro rompió el silencio y le respondió contundentemente a Yina Calderón, pidiéndole que “saque su nombre de su boca, porque él no se mete con ella”.

“Yo contigo no me meto y tampoco me interesa hablar de ti”: dijo el creador.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Marcela Reyes sobre B-King

Además, aprovechó para decir que ella dijo cosas que no son y que se está pasando el límite hablando con mucha seguridad, por eso, él le pide que no hable cosas que no son.

“Yina, así como me llamas borracha para decirme cosas que no me interesan ni te pregunto, llámame y yo te dijo si es así o no es así. Yo con gusto te lo aclaro para que informes bien las cosa en tu programa”, puntualizó Emiro.

Por último, el creador de contenido le dio un ultimátum a la empresaria y le dijo que ya no estaban en el 24/7 de La casa de los famosos Colombia y reiteró, pidiéndole que no hable más de él.