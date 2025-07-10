Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro le responde a Yina Calderón por especular sobre su amistad con Melissa

Emiro Navarro rompió el silencio y fue contundente al responderle a Yina Calderón sobre las especulaciones que hizo de él y Melissa Gate.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro le responde a Yina Calderón por hablar de él y Melissa Gate
Emiro Navarro rompió el silencio y le responde a Yina Calderón por habalr de él y Melissa

Yina Calderón volvió a hacer de las suyas luego de hablar sobre Melissa Gate y Emiro Navarro, pues dio su versión de lo que supuestamente está pasando entre la amistad de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la amistad de Emiro Navarro y Melissa Gate?

En la última emisión de su programa ‘Escandalo TV’, Yina Calderón se refirió a la amistad entre Melissa Gate y Emiro Navarro, diciendo que su amistad se habría terminado y que las recientes indirectas de la paisa en sus redes serían para Emiro Navarro.

Emiro le envia contundente mensaje a Yina Calderón.
Emiro se defendió de Yina Calderón y le envía contundente mensaje. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las palabras de Yina, ella sabe está información por fuentes confiables y asumió que la distancia entre Melissa y Emiro se debe a que el creador de contenido le habría enviado regalos a Karina García en un TikTok Live.

Artículos relacionados

Pese a que esta sea la versión de la polémica empresaria y creadora de contenido, quien asegura dicha teoría, los internautas empezaron a especular sobre los hechos, sin embargo, Emiro Navarro rompió el silencio y le respondió a su excompañera de reality.

Emiro Navarro le respondió a las especulaciones de Yina Calderón
Emiro Navarro le respondió a las especulaciones de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le respondió Emiro Navarro a Yina Calderón por hablar sobre su amistad con Melissa Gate?

A través de un Live en TikTok, Emiro Navarro rompió el silencio y le respondió contundentemente a Yina Calderón, pidiéndole que “saque su nombre de su boca, porque él no se mete con ella”.

“Yo contigo no me meto y tampoco me interesa hablar de ti”: dijo el creador.

Artículos relacionados

Además, aprovechó para decir que ella dijo cosas que no son y que se está pasando el límite hablando con mucha seguridad, por eso, él le pide que no hable cosas que no son.

“Yina, así como me llamas borracha para decirme cosas que no me interesan ni te pregunto, llámame y yo te dijo si es así o no es así. Yo con gusto te lo aclaro para que informes bien las cosa en tu programa”, puntualizó Emiro.

Por último, el creador de contenido le dio un ultimátum a la empresaria y le dijo que ya no estaban en el 24/7 de La casa de los famosos Colombia y reiteró, pidiéndole que no hable más de él.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mario Yepes y Caterin Escobar haciendo mercado Caterin Escobar

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes fueron captados juntos y dejaron inesperada escena en público

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, exparticipantes de MasterChef Celebrity, son tendencia tras ser captados juntos en supermercado.

Viena Ruíz ha sido tendencia tras romper el silencio por infidelidad de su expareja. Talento nacional

Reconocida expresentadora de ‘Buen Día, Colombia’ rompió el silencio tras infidelidad de su expareja

Famosa expresentadora de ‘Buen Día, Colombia’ se pronunció tras su ruptura por infidelidad de su expareja.

Nela González sufre percance en restaurante. MasterChef Celebrity Colombia

Nela González, finalista de MasterChef Celebrity, vive susto en restaurante y es salvada a tiempo

Nela González preocupó a sus seguidores al revelar el incidente que vivió en un restaurante mientras comía.

Lo más superlike

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

La cantante mexicana inició sus festejos de cumpleaños con un detalle sorpresa durante un vuelo privado.

Falcao responde si entraría a MasterChef Celebrity. Falcao

Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura