Emiro Navarro le responde a Yina Calderón por especular sobre su amistad con Melissa
Emiro Navarro rompió el silencio y fue contundente al responderle a Yina Calderón sobre las especulaciones que hizo de él y Melissa Gate.
Yina Calderón volvió a hacer de las suyas luego de hablar sobre Melissa Gate y Emiro Navarro, pues dio su versión de lo que supuestamente está pasando entre la amistad de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.
¿Qué dijo Yina Calderón sobre la amistad de Emiro Navarro y Melissa Gate?
En la última emisión de su programa ‘Escandalo TV’, Yina Calderón se refirió a la amistad entre Melissa Gate y Emiro Navarro, diciendo que su amistad se habría terminado y que las recientes indirectas de la paisa en sus redes serían para Emiro Navarro.
De acuerdo con las palabras de Yina, ella sabe está información por fuentes confiables y asumió que la distancia entre Melissa y Emiro se debe a que el creador de contenido le habría enviado regalos a Karina García en un TikTok Live.
Pese a que esta sea la versión de la polémica empresaria y creadora de contenido, quien asegura dicha teoría, los internautas empezaron a especular sobre los hechos, sin embargo, Emiro Navarro rompió el silencio y le respondió a su excompañera de reality.
¿Qué le respondió Emiro Navarro a Yina Calderón por hablar sobre su amistad con Melissa Gate?
A través de un Live en TikTok, Emiro Navarro rompió el silencio y le respondió contundentemente a Yina Calderón, pidiéndole que “saque su nombre de su boca, porque él no se mete con ella”.
“Yo contigo no me meto y tampoco me interesa hablar de ti”: dijo el creador.
Además, aprovechó para decir que ella dijo cosas que no son y que se está pasando el límite hablando con mucha seguridad, por eso, él le pide que no hable cosas que no son.
“Yina, así como me llamas borracha para decirme cosas que no me interesan ni te pregunto, llámame y yo te dijo si es así o no es así. Yo con gusto te lo aclaro para que informes bien las cosa en tu programa”, puntualizó Emiro.
Por último, el creador de contenido le dio un ultimátum a la empresaria y le dijo que ya no estaban en el 24/7 de La casa de los famosos Colombia y reiteró, pidiéndole que no hable más de él.