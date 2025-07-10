Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón retó a La Jesuu a participar en Stream Fighters

Juliana Calderón no solo advirtió a La Jesuu tras rifirrafe con Yina Calderón, sino que la retó a participar en Stream Fighters.

Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón reta a La Jesuu: ¿habrá pelea en Stream Fighters 5?
Juliana Calderón desafía públicamente a La Jesuu en Stream Fighters. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón, hermana menor de Yina Calderón, reapareció en redes sociales para enviarle un nuevo mensaje a La Jesuu, en el que reafirmó su intención de involucrarse en un posible enfrentamiento con la polémica influenciadora y, además, la retó a participar en Stream Fighters 5.

¿Qué pasa entre La Jesuu y las hermanas Calderón?

La polémica entre Yina Calderón y La Jesuu tomó fuerza luego de que esta última reaccionara a las múltiples entrevistas que la influenciadora ha concedido en las últimas semanas, en las que se ha referido a ella de manera despectiva e incluso ha hecho comentarios sobre supuestos malos olores en su cuerpo.

La Jesuu y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu rompió el silencio tras recibir advertencia de las hermanas Calderón. Foto | Canal RCN.

Por esta razón, La Jesuu decidió responderle con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, cuestionando la forma en que Yina habla de los demás.

“Te voy a dejar esto súper claro: no hay perfume, no hay desodorante, no hay cirugías que cambien el asco de persona que sos vos. Yo no debato estereotipos, yo debato ideas y argumentos”, expresó la caleña.

Sin embargo, fue el mensaje de Andrea Valdiri la que desató un nuevo capítulo en esta historia, pues la barranquillera no dudó en prometer que a Yina le haría tragarse todas sus palabras en el ring de boxeo, mientras ella era espectadora desde un cómodo palco, desatando así la furia de las hermanas Calderón.

¿Juliana Calderón retó a La Jesuu a participar en Stream Fighters 5?

A raíz de este comentario realizado por Andrea Valdiri, Juliana Calderón no dudó en defender a Yina, asegurando que no iba a permitir que La Jesuu se le enfrentara a ella, a menos de que lo hiciera en un ring de boxeo, tal y como sucederá con la barranquillera.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu se pronunció tras recibir advertencia de las hermanas de Calderón. Foto | Canal RCN.

"Si La Jesuu le llega a tocar un pelo a Yina en el Stream Fighters, se va a armar un problema increíble. Si usted quiere coger a Yina y golp*arla, pues dígale a Westcol que la contrate para un Stream Fighters 5 con mi hermana"

Sin embargo, fue enfática en mencionar que seguramente esto no llegaría a pasar porque La Jesuu no tendría la misma popularidad que las personas que suelen participar en estos enfrentamientos.

