Yina Calderón sorprendió con nuevo retoque estético en el rostro: así luce

Yina Calderón,una de las figuras del panorama digital que con constantemente genera controversia en las redes sociales, nuevamente llamó la atención de sus seguidores al mostrar detalles del nuevo procedimiento estético que se realizó.

¿Qué procedimiento estético se hizo Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido acumula miles de seguidores, se mostró emocionada de poder someterse a un nuevo tratamiento para disminuir las líneas de expresión.

“Despídanse de mi mala cara, me voy a hacer los surcos, yo los tengo muy notables, entonces eso hace que me vea así y como me voy para otro reality prontamente, aparte tengo una pelea, quiero verme con mi rostro diferente, pa’ que me lo vuelvan mi3rd4”, aseguró Calderón en sus historias.

De acuerdo con la influenciadora opita, desde hace un tiempo viene con la idea de poder practicarse este procedimiento con el fin de tener una apariencia mucho más joven, pues teme un poco verse muy “vieja”.

Yina Calderón reveló los resultados de su nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

Posteriormente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, compartió detalles de cómo la especialista en el cuidado de la piel le retiró el maquillaje para poder dar inicio y mientras esto sucedía comentó entre risas que sentía que tenía cierto parecido a una caricatura.

Yina Calderón sorprendió al someterse a nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

Tras culminar este primer paso, Calderón reveló que ya habían terminado con la intervención en su rostro, sin embargo, aún no mostró los resultados, pues llevaba puesta una mascarilla que no permitía comprobar el cambio.

“Ya me hicieron los surcos, ya les voy a mostrar, me dejó la cara linda la doc pa’ que la Valdiri me la p4rta”, señaló.

¿Cómo quedó Yina Calderón tras someterse a un nuevo procedimiento estético?

Minutos después, la también empresaria de fajas, finalmente compartió el antes y el después de su cara tras culminar el proceso, dejando ver los resultados de la evidente transformación, pues pasó a tener unas líneas muy definidas, a lucir una apariencia mucho más joven y fresca.