Raúl Ocampo estremece con homenaje a Alejandra Villafañe tras dos años de su muerte

Raúl Ocampo, a quien vemos actualmente en MasterChef Celebrity, estremeció a sus seguidores en la jornada del 21 de octubre al rendirle un homenaje a Alejandra Villafañe, su pareja que falleció en 2023.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Cuál fue el homenaje de Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe en sus dos años de muerte?

Alejandra Villafañe falleció el 21 de octubre de 2023 luego de una gran lucha contra un cáncer, enfermedad que le apagó su luz a sus 34 años.

La actriz conquistó a los televidentes colombianos tras su aparición en producciones como Enfermeras, La ley del corazón y Pa’ quererte en donde demostró su talento y carisma.

Han pasado dos años desde su fallecimiento y Raúl Ocampo no dejó pasar por desapercibida esta fecha y por eso quiso rendirle un homenaje hasta el cielo con un emotivo recuerdo junto a ella y unas amorosas palabras.

Feliz vida eterna, princesa. No sé si será hasta viejitos, pero sí sé que será por siempre.

Raúl Ocampo le rindió homenaje a Alejandra Villafañe con emotivo video. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

Raúl Ocampo reveló la enseñanza que le dejó Alejandra Villafañe antes de su muerte

El participante de MasterChef Celebrity compartió un emotivo video en el que se muestra abrazando a Alejandra mientras ambos sonríen y bromean frente a la cámara.

Junto a este inédito recuerdo, el actor dejó unas palabras en donde dejó claro que su amor por Alejandra sería para toda la vida, como en su momento se prometieron.

Asimismo, Raúl reveló la enseñanza que le dejó Alejandra antes de su fallecimiento sobre el valor de la vida y el amor.

Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor.

Artículos relacionados Marcela Reyes Sale a la luz advertencia de Marcela Reyes a Yailin si venía a Colombia: "No se aparezca"

¿Qué consejo les dio Raúl Ocampo a sus seguidores con base en lo que vivió con Alejandra Villafañe?

Raúl Ocampo reveló en su mensaje que la enseñanza que le dejó Alejandra Villafañe antes de su partida de este plano terrenal lo marcó y por eso, quería compartirles un consejo a sus seguidores.

Y si tú, que me lees, llegaste hasta aquí, te dejo un consejo: resignifica.

El actor invitó a sus seguidores a otorgar un nuevo significado a algo que ya tenía uno, transformando así su sentido original en nuevas experiencias y vínculos.

Resignifica las palabras, las personas, los recuerdos. Permítete reidentificarte. Volver a ti con una mirada nueva y seguir creando conexiones que realmente importen.